2026-08-12 13:35:02
Φωτογραφία για Η εκπομπή «Monobala» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το ποδόσφαιρο παίζει δυνατά στον ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Monobala» με τον Πάνο Βόγλη, επιστρέφει την Κυριακή 23 Αυγούστου.

Η κορυφαία αθλητική συνήθεια της κυριακάτικης τηλεόρασης κάνει πρεμιέρα στις 23 Αυγούστου, με δύο εκπομπές, στις 12.30 το μεσημέρι και στις 23.00 το βράδυ.

Ο Πάνος Βόγλης, μαζί με τον θρυλικό αρχηγό του 2004, Θοδωρή Ζαγοράκη, τον πρωταθλητή Ευρώπης, Γιούρκα Σεϊταρίδη, τους Παύλο Παπαδημητρίου και Κώστα Βαϊμάκη, προσφέρουν έγκυρη και αποκαλυπτική ενημέρωση για την κούρσα του τίτλου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στην ανάλυση των επίμαχων φάσεων, η Ελένη Λαμπαδαρίου.

«Monobala» στις 12.30: Ο παλμός πριν τη σέντρα! Όλα τα νέα, τα ρεπορτάζ και η ανασκόπηση του Σαββάτου.

«Monobala» στις 23.00: Η απόλυτη αθλητική εκπομπή! Εμβάθυνση στις επίμαχες φάσεις, αναλύσεις τακτικής, καυτά παρασκήνια και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Ζήστε τη δράση και το πάθος του ποδοσφαίρου, κάθε Κυριακή στις 12.30 και στις 23.00, στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: tvnea.com
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