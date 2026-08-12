2026-08-12 16:09:25
Φωτογραφία για ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ Γραφει ο Αρης Μπιτσρης

Ο Στέφανος στην ψησταριά σούβλισε προβατίνα

και ο Σωκράτης  παρακεί ξεφλούδαγε μια σπλήνα.

 

Του λέει τότε ο Στέφανος ¨φεύγω με το αμάξι

την προβατίνα πρόσεξε, Σωκράτη, μην αρπάξει¨.

 

¨Φεύγα, κουμπάρε ήσυχος, να μην το έχεις έγνοια

όταν γυρίσεις θα την βρεις την προβατίνα σένια¨.

 

Αλλά ο Σωκράτης στο Τικ Τοκ είναι πολύ εθισμένος

μα και σε πολλά, γνωριμιών σάιτ είναι γραμμένος.

 

Έτσι απορροφήθηκε σε διαδικτύου τσάρκα

δεν αντιλήφθηκε οσμή από καμένη σάρκα.

 

Μα έφτασε η μυρωδιά στο μαγαζί του Χάρη

ρωτάει ¨Σωκράτη τι έγινε;¨ αλλά αυτός χαμπάρι.

 

Κοιτάει μες στην ψησταριά, βλέπει έναν αράπη

φοβήθηκε ο χριστιανός και σε φυγή ετράπη.

 

Έφτασε το αφεντικό, σαούρα* ο Σωκράτης

ο Στέφανος αγρίεψε και έγινε σατράπης.

 

Καφάσια και καθίσματα φτάσαν ως την πλατεία

απ’ τα γαμοσταυρίσματα κοκκίνισε η εκκλησία.

 

Κατόπιν που τα πνεύματα ηρέμησαν λιγάκι

άρπαξε ο καθένας τους απ’ ένα σουγιαδάκι.

 



κι άρχισαν το ξεφλούδισμα, η πέτσα σαν κατράμι

μέσα, όμως το σφάγιο άθικτο ήταν, τζάμι....

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