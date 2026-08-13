Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) αναφορικά με το καθεστώς χορήγησης των νεφελοποιητών, προβλέπεται στο εξής η διάθεσή τους με πώληση αντί του μέχρι τώρα ισχύοντος καθεστώτος ενοικίασης.

Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Για τις γνωματεύσεις που έχουν ήδη εκδοθεί με το καθεστώς ενοικίασης

Οι γνωματεύσεις που έχουν ήδη εκδοθεί για ενοικίαση νεφελοποιητή εξακολουθούν να ισχύουν και να εκτελούνται με το υφιστάμενο καθεστώς έως τη λήξη των άυλων barcodes. Ειδικότερα, για τις συσκευές που έχουν ήδη διατεθεί με καθεστώς ενοικίου και για τις οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν ανεκτέλεστα άυλα barcodes βάσει του serial number (S/N), συνεχίζεται ο ίδιος τρόπος παροχής, με εκτέλεση στον κωδικό υλικού 00013.

Κατά την εκτέλεση του κωδικού υλικού 00013 μπορεί να εμφανίζεται τιμή αποζημίωσης 60€, την οποία θα πρέπει να προσαρμόζετε σε 10 €, όσο δηλαδή είναι αποζημίωση του ενοικίου. (Η δηλωθείσα τιμή αποζημίωσης στον κωδικό 00013 θα ελέγχεται κατά την εκκαθάριση των υποβολών από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης.)

2. Για τις νέες χορηγήσεις νεφελοποιητή με καθεστώς αγοράς

Για κάθε νέα χορήγηση νεφελοποιητή εκδίδεται γνωμάτευση στον νέο κωδικό υλικού 44028, η οποία εκτελείται αποκλειστικά με αγορά/πώληση.

Για τα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας αποδίδεται ένα (1) άυλο barcode ανά συσκευή από τον προμηθευτή του νεφελοποιητή, το οποίο χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της αντίστοιχης γνωμάτευσης.

Σημείωση: Για όσες συσκευές δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία ενοικίασης και διαθέτουν ακόμη τον πλήρη αριθμό των εξήντα (60) μηνιαίων άυλων barcodes, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή των νεφελοποιητών προκειμένου να σας το αντικαταστήσει με ένα (1) άυλο barcode ανά συσκευή.

Μεγάλη προσοχή! Λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας για ευνόητους λόγους (!!) ότι οι νεφελοποιητές ανήκουν στην κατηγορία των Αναπνευστικών Συσκευών Οξυγόνου (συμπυκνωτές, CPAP, συσκευές άπνοιας, BiPAP) που διατίθενται και από τα καταστήματα διάθεσης αναπνευστικών συσκευών που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της δαπάνης στον ΕΟΠΥΥ και υπόκειται σε clawback. Το clawback κυμαίνεται σε 40% για τη συγκεκριμένη κατηγορία, επομένως αποφορολογώντας την αποζημίωση



του ΕΟΠΥΥ των 60€ και αφαιρώντας το clawback που αποδίδουμε στον ΕΟΠΥΥ, το καθαρό ποσό για το φαρμακείο είναι 29€ !!

Όταν η χονδρική τιμή ενός νεφελοποιητή που πρέπει να καλύπτει τις θεραπευτικές ανάγκες και απαιτήσεις, ξεκινάει περίπου από τα 35 ευρώ, το ισχύον πλαίσιο εφαρμογής της παροχής καθίσταται οικονομικά και πρακτικά μη βιώσιμο. Για τον λόγο αυτό, έχουμε ήδη ζητήσει από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ την επανεξέταση της τιμής αποζημίωσης των νεφελοποιητών, προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος διάθεσής τους.

Με τα δεδομένα αυτά απαιτείται αύξηση της αποζημίωσης των νεφελοποιητών, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ποιοτικό εξοπλισμό. Διαφορετικά, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο καθώς είτε δεν είναι δυνατή η χορήγηση του προϊόντος, είτε δημιουργούνται ανεπίτρεπτες και μη θεσμικές επιβαρύνσεις για τον ασθενή.

Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να προσαρμόσει τις αποζημιώσεις στην πραγματική αγορά, εφόσον επιδιώκει ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό απαιτείται άμεσα ο επαναπροσδιορισμός της αποζημίωσης των νεφελοποιητών, όπως και επανεξέταση αντίστοιχων



στρεβλώσεων, όπως στην περίπτωση των βρεφικών γαλάτων, των aerochamber και λοιπών ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

farmakopoioi