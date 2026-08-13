Σε σημαντικές παρεμβάσεις στους κανονισμούς της Eurovision προχωρά η EBU, με τις αλλαγές να εφαρμόζονται από τον διαγωνισμό του 2027. Το νέο πλαίσιο προέκυψε μετά την ετήσια αξιολόγηση της διοργάνωσης και τα σχόλια των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων μετά τη Eurovision της Βιέννης.Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές αφορά την ηλικία των καλλιτεχνών. Από το 2027, κανένας διαγωνιζόμενος δεν θα μπορεί να συμμετέχει εάν δεν έχει συμπληρώσει τα 18 του χρόνια μέχρι την ημέρα της πρώτης πρόβας. Μέχρι σήμερα το κατώτατο όριο ήταν τα 16 έτη. Η EBU συνδέει την απόφαση με την ενίσχυση της προστασίας των νεότερων καλλιτεχνών απέναντι στην πίεση και στις απαιτήσεις μιας διοργάνωσης τέτοιου μεγέθους.Αλλαγές και διευκρινίσεις έρχονται όμως και στο κομμάτι των φωνητικών. Ο βασικός τραγουδιστής ή οι βασικοί τραγουδιστές μιας συμμετοχής θα πρέπει να αποδίδουν ζωντανά την κύρια μελωδία του τραγουδιού. Τα backing tracks και τα προηχογραφημένα στοιχεία εξακολουθούν να επιτρέπονται μέσα στα όρια των κανονισμών, δεν θα μπορούν όμως να αντικαθιστούν ή να ενισχύουν σε υπερβολικό βαθμό την πραγματική live ερμηνεία.Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Eurovision, στόχος είναι να είναι απολύτως ξεκάθαρο για το κοινό ότι η βασική φωνή που ακούγεται σε κάθε συμμετοχή προέρχεται πράγματι από τον καλλιτέχνη που ερμηνεύει ζωντανά πάνω στη σκηνή.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αλλαγή που αφορά τη χώρα που θα αναλαμβάνει τη διοργάνωση μετά από μια νίκη. Πλέον, εάν η χώρα του νικητή βρίσκεται σε ένοπλη σύρραξη, ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση ή σε συνθήκες που επηρεάζουν ουσιαστικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ίδιας ή της ευρύτερης περιοχής, ο αντίστοιχος ραδιοτηλεοπτικός φορέας μπορεί να κριθεί μη επιλέξιμος για να φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό.Όπου κρίνεται απαραίτητο, η EBU θα μπορεί να ζητά ανεξάρτητη αξιολόγηση ασφαλείας. Εάν τελικά διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διοργάνωση στη χώρα του νικητή, θα επιλέγεται άλλος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ο οποίος θα αναλαμβάνει πλήρως την παραγωγή και τη φιλοξενία της Eurovision.Οι νέοι κανονισμοί θα κάνουν την πρώτη τους εφαρμογή στη Eurovision 2027 στη Βουλγαρία, σηματοδοτώντας μια αρκετά διαφορετική εποχή για τον διαγωνισμό, τόσο ως προς την προστασία των καλλιτεχνών όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η αξιοπιστία των live εμφανίσεων και η ασφάλεια της διοργάνωσης.Πηγή: tvnea.com