Ο ΣΚΑΪ αρχίζει να διαμορφώνει το παζλ της νέας prime time και μία από τις σειρές που αναμένεται να έχουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό του είναι οι «Μπλε Ώρες», το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα της ομάδας του Ανδρέα Γεωργίου.Η σειρά δεν αναμένεται να κάνει βιαστική είσοδο στο πρόγραμμα. Ο σταθμός φαίνεται να επιλέγει μια πιο μελετημένη εκκίνηση, περιμένοντας να επιστρέψει το κοινό στους κανονικούς τηλεοπτικούς ρυθμούς και να αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο του ανταγωνισμού.Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι «Μπλε Ώρες» προορίζονται για την Κυριακή στις 21.00, με δύο ημερομηνίες να βρίσκονται στο τραπέζι. Η πρώτη είναι η 13η Σεπτεμβρίου, ενώ ως δεύτερη επιλογή εξετάζεται η 20ή Σεπτεμβρίου.Στόχος του ΣΚΑΪ είναι η σειρά να μπει στη μάχη της βραδινής ζώνης σε χρονικό σημείο κοντά στις μεγάλες πρεμιέρες των υπόλοιπων σταθμών. Mega, ANT1, Alpha και Star ετοιμάζουν επίσης τα δυνατά χαρτιά τους για τη νέα σεζόν και ο ανταγωνισμός της prime time αναμένεται να ξεκινήσει από πολύ νωρίς.Οι «Μπλε Ώρες», πάντως, έχουν ήδη αρχίσει να συστήνονται στο κοινό μέσα από τα πρώτα trailers του σταθμού.Η ιστορία που φέρνει ο ΣΚΑΪ στη νέα σεζόνΣύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση του ΣΚΑΪ, πρόκειται για ένα ερωτικό δράμα με μυστήριο, ανατροπές και έντονες οικογενειακές συγκρούσεις, με φόντο το Πήλιο.Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκονται ο Άγγελος και η Εύα. Δύο άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει οικογένειες, όμως οι γάμοι τους έχουν πλέον χάσει τη δυναμική και το συναίσθημα που είχαν κάποτε. Η γνωριμία τους θα γεννήσει έναν παράνομο δεσμό, ο οποίος θα εξελίσσεται μακριά από τα βλέμματα των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω τους.Τον Άγγελο υποδύεται ο Βαγγέλης Κακουριώτης, ενώ στον ρόλο της Εύας θα δούμε την Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Και οι δύο συνδέονται επαγγελματικά με τη γαλακτοβιομηχανία της οικογένειας του Άγγελου, γεγονός που κάνει τις ισορροπίες ακόμη πιο εύθραυστες.Οι κρυφές συναντήσεις των δύο ηρώων πραγματοποιούνται στις λεγόμενες «μπλε ώρες», εκείνη τη μικρή χρονική στιγμή ανάμεσα στη νύχτα και το ξημέρωμα, στοιχείο από το οποίο προκύπτει και ο τίτλος της σειράς.Η ιστορία, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Μια δολοφονία θα αλλάξει τα δεδομένα, ανοίγοντας έναν κύκλο αποκαλύψεων και φέρνοντας στην επιφάνεια μυστικά που συνδέουν δύο οικογένειες τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.Πίσω από τη σειρά βρίσκεται η δημιουργική ομάδα των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, με τον ΣΚΑΪ να επενδύει σε μια παραγωγή που συνδυάζει το ερωτικό δράμα με το μυστήριο και την αστυνομική πλοκή.Η ακριβής ημερομηνία της πρεμιέρας μένει να οριστικοποιηθεί, όμως όλα δείχνουν ότι οι «Μπλε Ώρες» θα είναι από τις σειρές που ο ΣΚΑΪ θα ρίξει νωρίς στη μάχη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.Πηγή: tvnea.com