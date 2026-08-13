





Ο Δικέφαλος γνώρισε σκληρή ήττα στην Τούμπα από την Άντερλεχτ, παίρνοντας λιγότερα από όσα άξιζε στο πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού, μετά το 1-0 υπέρ των «βιολετί».

Το ιστορικό στάδιο Κονστάν Φάντεν Στοκ θα ξεχειλίζει από Βέλγους, αλλά και «ασπρόμαυρους» φίλους του ΠΑΟΚ, δημιουργώντας μια… καυτή ατμόσφαιρα στις Βρυξέλλες.

Εν μέσω της οποίας, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να συνεχίσει το ταξίδι της προς τη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και η παρέα του «μάχονται» για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής τους παρουσίας στη νέα σεζόν.

Συντονιστείτε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, στις 21:30 στο OPEN και απολαύστε, αποκλειστικά και σε απευθείας μετάδοση από το Βέλγιο, τον αγώνα Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ, για το δεύτερο και τελευταίο σκέλος του 3ου προκριματικού γύρου, σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου και τον Αντώνη Κεφαλωνίτη στο ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου.

Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ, την Πέμπτη 13/08, στις 21:30, ο αγώνας με «άρωμα» τελικού, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, είναι στο OPEN

Πηγή: tvnea.com