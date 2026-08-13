2026-08-13 01:00:48

Νέα μέτρα για τον έλεγχο της υπερσυνταγογράφησης, ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ήδη «τρέχει» διαγωνισμός για συστήματα AI που θα ελέγχουν ύποπτες συμπεριφορές. Παράλληλα, σε εφαρμογή τίθεται το φίλτρο SPC, το οποίο θα ξεκινήσει να μπλοκάρει πολλά φαινόμενα υπερσυνταγογράφησης.



Συγκεκριμένα, φάρμακα που έχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, δεν θα μπορούν να συνταγογραφηθούν ταυτόχρονα. Θα ελέγχονται δηλαδή για αλληλεπιδράσεις και οι αντενδείξεις και θα «μπλοκάρονται» οι γιατροί ώστε να μην τα συνταγογραφήσουν.



Σε φάση υλοποίησης είναι και η δημιουργία ενός Οργανισμού που θα εξετάζει όλα τα φάρμακα σε μια βάση cost-benefit. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθούν όλα τα φάρμακα σε επίπεδο δαπάνης και αποτελέσματος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο νέος Οργανισμός αναμένεται αρχές του 2027 να είναι σε πλήρη εφαρμογή.



Έρευνα και κλινικές μελέτες



Σε ότι αφορά τη νομοθεσία για τις κλινικές δοκιμές φάσης 1, αναμένονται παρεμβάσεις όπως: εξουσιοδότηση για αυτόνομα κέντρα (όχι μόνο στα νοσοκομεία), και κίνητρα σε εταιρείες για να ενταχθούν σε αυτές τις μελέτες. Ενώ εντός Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η νομοθεσία για τη δευτερεύουσα χρήση των ψηφιακών δεδομένων της Υγείας, για την προσέλκυση κλινικών μελετών, έρευνας και επενδύσεων.



Πηγή : healthview

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