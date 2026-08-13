Τέλος στην αναμονή για τη Eurovision 2027, καθώς η EBU και η δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας, BNT, ανακοίνωσαν και επίσημα την πόλη, την αρένα αλλά και τις ημερομηνίες της επόμενης διοργάνωσης.Το Μπουργκάς είναι τελικά η πόλη που πήρε το «χρίσμα», αφήνοντας πίσω τη Σόφια στην τελική φάση της διεκδίκησης. Ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα φιλοξενηθεί στην Arena Burgas, σηματοδοτώντας παράλληλα την πρώτη φορά που η Βουλγαρία αναλαμβάνει τη διοργάνωση του διαγωνισμού.Το τηλεοπτικό ραντεβού έχει ήδη καθοριστεί. Ο Α’ Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαΐου 2027, ο Β’ Ημιτελικός την Πέμπτη 13 Μαΐου, ενώ ο Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Μαΐου 2027.Η επίσημη ανακοίνωση έγινε το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου, έπειτα από τις αναβολές που είχαν προηγηθεί στη διαδικασία επιλογής της διοργανώτριας πόλης.Το Μπουργκάς είχε εξαρχής ισχυρή παρουσία στην κούρσα για τη Eurovision, με την υποψηφιότητά του να στηρίζεται τόσο στις δυνατότητες της Arena Burgas όσο και στις υποδομές της πόλης σε επίπεδο διαμονής, μετακινήσεων και διεθνών συνδέσεων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Eurovision, αυτά ήταν ορισμένα από τα στοιχεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή.Η διοργάνωση, πάντως, δεν πρόκειται να περιοριστεί αποκλειστικά στο Μπουργκάς. Η BNT έχει ήδη εκφράσει την πρόθεση να υπάρξουν παράλληλες δράσεις και σε άλλες βουλγαρικές πόλεις που συμμετείχαν στη διαδικασία διεκδίκησης, όπως η Σόφια, η Φιλιππούπολη και η Βάρνα.Με την πόλη και τις ημερομηνίες να έχουν πλέον οριστικοποιηθεί, ξεκινά ουσιαστικά η επόμενη και πιο απαιτητική φάση της προετοιμασίας. EBU, BNT και Μπουργκάς καλούνται πλέον να στήσουν από την αρχή τη Eurovision 2027, με το μεγάλο ευρωπαϊκό μουσικό ραντεβού να δίνεται στις 11, 13 και 15 Μαΐου.Πηγή: tvnea.com