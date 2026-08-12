2026-08-12 13:35:02

Οριστική είναι πλέον η νέα σύνθεση του «10 Παντού» στο OPEN, μετά την αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου. Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου αναλαμβάνει θέση δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη και από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου οι δυο τους θα αποτελούν το νέο δίδυμο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής.



Την είδηση επιβεβαίωσε ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του OPEN, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, καλωσορίζοντας δημόσια τη δημοσιογράφο στο «Ανοιχτό Κανάλι».



Στην ανάρτησή του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επαγγελματική διαδρομή της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, επισημαίνοντας την εμπειρία της στο ρεπορτάζ, στα δελτία ειδήσεων και στην παρουσίαση εκπομπών, αλλά και τα στοιχεία που θεωρεί ότι θα ενισχύσουν τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού.



Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου από την πλευρά της εξέφρασε τη χαρά της για τη νέα συνεργασία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τιμή μου, νιώθω μεγάλη χαρά και προσμονή να εργαστώ δίπλα στον κορυφαίο διευθυντή ειδήσεων!».



Παράλληλα, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος αποχαιρέτησε με θερμά λόγια τη Μίνα Καραμήτρου, ευχαριστώντας την για τη συμβολή της στο στήσιμο και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του «10 Παντού».



Έτσι, μία από τις τελευταίες εκκρεμότητες του ενημερωτικού σχεδιασμού του OPEN κλείνει, με το νέο δίδυμο Νίκου Στραβελάκη – Κατερίνας Παπακωστοπούλου να κάνει πρεμιέρα στις 24 Αυγούστου.



Πηγή: tvnea.com



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ