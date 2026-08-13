2026-08-13 15:30:38
Φωτογραφία για Η γερμανική αστυνομία ερευνά ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό σε σιδηροδρομικές γραμμές στο Τρόιχτλινγκεν.
Οι γερμανικές αρχές εντόπισαν ένα ύποπτο αντικείμενο κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Τρόιχτλινγκεν της Βαυαρίας, το οποίο εξετάζεται για την πιθανότητα να περιέχει εκρηκτικά.Νέος συναγερμός σήμανε στη Γερμανία , λίγες μόλις ημέρες μετά το περιστατικό με το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας .Συγκεκριμένα, σήμερα (13/8/2026), οι αρχές εντόπισαν ένα ύποπτο αντικείμενο κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό sidirodromikanea
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Η Κίνα έχει πλέον περισσότερους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας από τον υπόλοιπο κόσμο μαζί.
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