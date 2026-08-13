2026-08-13 15:30:38

Οι γερμανικές αρχές εντόπισαν ένα ύποπτο αντικείμενο κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Τρόιχτλινγκεν της Βαυαρίας, το οποίο εξετάζεται για την πιθανότητα να περιέχει εκρηκτικά.Νέος συναγερμός σήμανε στη Γερμανία , λίγες μόλις ημέρες μετά το περιστατικό με το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας .Συγκεκριμένα, σήμερα (13/8/2026), οι αρχές εντόπισαν ένα ύποπτο αντικείμενο κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό sidirodromikanea

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