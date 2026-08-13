2026-08-13 14:58:10
Φωτογραφία για Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για το νέο της ξεκίνημα στο OPEN
Με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στο Instagram, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου αναφέρθηκε στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην επαγγελματική της πορεία, εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για τη συνεργασία της με το OPEN.

Η δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, ευχαριστώντας τον για την υποδοχή αλλά και για την εμπιστοσύνη που της έδειξε. Όπως άφησε να φανεί μέσα από τα λόγια της, η δυνατότητα να συνεργαστεί μαζί του αποτελούσε για εκείνη μια επιθυμία πολλών ετών, η οποία πλέον γίνεται πραγματικότητα.

Την ίδια στιγμή, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη Μίνα Καραμήτρου, με την οποία τη συνδέει μακρόχρονη φιλία και επαγγελματική σχέση, στέλνοντάς της τις θερμότερες ευχές της για τη συνέχεια της διαδρομής της.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου ετοιμάζεται έτσι να μπει σε μια νέα τηλεοπτική περίοδο, με την παρουσία της στο OPEN να σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή τόσο για την ίδια όσο και για την ενημερωτική ζώνη του σταθμού.


Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά στην επαγγελματική μου πορεία & νιώθω ευγνώμων που εντάσσομαι στην ειδησεογραφική ομάδα του κορυφαίου διευθυντή ειδήσεων Χρήστου Παναγιωτόπουλου @christos.panagiotopoulos.1 . Τον ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και τον τιμητικό τρόπο με τον οποίο με υποδέχτηκε στις ειδήσεις του @opentvgr & στις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού.

Έτσι ένα όνειρο ζωής, να δουλέψω μαζί του γίνεται πραγματικότητα! Χαίρομαι που θα συνεργαστώ με έναν καταξιωμένο δημοσιογράφο, το Νίκο Στραβελάκη και εύχομαι στην αγαπημένη μου φίλη δεκαετιών Μίνα Καραμήτρου, κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Η εκπομπή ΔΕΚΑ ΠΑΝΤΟΥ, που αγαπήσατε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 10-1, επιστρέφει ανανεωμένη. Με διάθεση να είμαστε εκεί για εσάς και να γίνουμε η φωνή σας, θα βλέπουμε όλη την επικαιρότητα παρέα με τους πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής κοντά μας.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τα δεκάδες μηνύματά σας.

Με τη βοήθεια του Θεού, με την πίστη μας ψηλά, με σεβασμό και αγάπη γι’ αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα από κάθετί άλλο, θα πορευθούμε παρέα στην εκπομπή και στα δελτία tvnea
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