2026-08-13 18:11:21
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Κάποιοι έρωτες έρχονται όταν δεν τους περιμένεις. Έρχονται όταν δεν υπάρχει χώρος γι’ αυτούς. Ανατρέπουν κάθε βεβαιότητα, γκρεμίζουν όλα τα οχυρά και σε αναγκάζουν να χαμηλώσεις τις άμυνές σου, να εμπιστευτείς, να ρισκάρεις. Και τότε γίνονται η μοναδική δύναμη που σου απομένει.

Κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία της Στέλλας και του Άρη.

Η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) βρίσκεται μπλεγμένη σε μια υπόθεση, χωρίς να φταίει, και για να γλυτώσει τη φυλακή δέχεται να συνεργαστεί με την Αστυνομία, μπαίνοντας σε έναν κόσμο που οι λαμπερές μαρκίζες του κρύβουν σκοτεινά μυστικά.

Ο Άρης (Νικόλας Χαλκιαδάκης) βρίσκεται, ήδη, σε αυτόν τον κόσμο. Αστυνομικός σε μυστική αποστολή, προσπαθεί να εξαρθρώσει ένα παράνομο κύκλωμα στην Πάτρα. Στη ζωή της Στέλλας, θα μπει ως προστάτης και καθοδηγητής. Όμως όσο περνά ο καιρός, η απόσταση που πρέπει να κρατήσει από εκείνη εκμηδενίζεται.

Ξέρουν ότι δεν πρέπει να είναι μαζί, όμως σύντομα, δεν θα μπορούν να αντισταθούν και θα συνειδητοποιήσουν και οι δύο ότι το μόνο που έχουν είναι ο ένας τον άλλον. 

Ανάμεσα στο καθήκον και το πάθος, η Στέλλα και ο Άρης θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πιο δύσκολη επιλογή. Διχασμένοι ανάμεσα στα συναισθήματα και τις ηθικές τους υποχρεώσεις, θα πρέπει να διαλέξουν πλευρά και να πληρώσουν το τίμημα. Αν αποκαλυφθεί η αλήθεια ή αν ένας από τους δύο επιλέξει αντίθετο δρόμο, αυτό που τους ένωσε θα γίνει η αιτία να χαθούν.

Σε έναν κόσμο όπου κάθε λάθος πληρώνεται ακριβά, ο έρωτας της Στέλλας και του Άρη δεν είναι μια απαγορευμένη ιστορία. Είναι ένα ρίσκο που παίρνουν συνειδητά. Και ίσως, το μεγαλύτερο από όλα. Θα καταφέρουν να επιβιώσουν ή θα τους καταπιεί η νύχτα πριν ξημερώσει;







Πηγή: tvnea.com
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