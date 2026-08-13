2026-08-13 19:41:22
Φωτογραφία για Εκτροχιασμός τρένου στο Ανατολικό Σάσεξ έκλεισε αρκετές διαδρομές.
Οι διασώστες συγκεντρώνονται κοντά στο εκτροχιασμένο τρένο. Φωτογραφία: Laura Arnold / XΕπίσημες πηγές αναφέρουν ότι όλοι οι επιβάτες έχουν κατέβει από το τρένο, χωρίς να έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί.Ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ των οδών Haywards Heath και Lewes στο Ανατολικό Σάσεξ , με αποτέλεσμα να κριθεί άμεσα η περιοχή για επείγουσα επέμβαση.Εικόνες από τα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανακοίνωση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανακοίνωση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού
Εικόνες από το σημείο μετά τον εκτροχιασμό του τρένου στο Ανατολικό Σάσεξ.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εικόνες από το σημείο μετά τον εκτροχιασμό του τρένου στο Ανατολικό Σάσεξ.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εικόνες από το σημείο μετά τον εκτροχιασμό του τρένου στο Ανατολικό Σάσεξ.
Εικόνες από το σημείο μετά τον εκτροχιασμό του τρένου στο Ανατολικό Σάσεξ.
Το τρένο ξεπερνά τις πτήσεις έως και 140 λεπτά σε 10 διαδρομές.
Το τρένο ξεπερνά τις πτήσεις έως και 140 λεπτά σε 10 διαδρομές.
Διαδρομές στη Μάρπησσα //
Διαδρομές στη Μάρπησσα // "Κόρες"
Συναγερμός στο Κιλκίς: Εκτροχιασμός βαγονιού με καύσιμα στην Ειδομένη – Επέμβαση της Πυροσβεστικής.
Συναγερμός στο Κιλκίς: Εκτροχιασμός βαγονιού με καύσιμα στην Ειδομένη – Επέμβαση της Πυροσβεστικής.
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε δραματική σύγκρουση τρένου με φορτηγό. Βίντεο.
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε δραματική σύγκρουση τρένου με φορτηγό. Βίντεο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το νέο τρέιλερ του ΑΝΤ1 για την σειρά Ντέρτι
Το νέο τρέιλερ του ΑΝΤ1 για την σειρά Ντέρτι
Η Κίνα έχει πλέον περισσότερους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας από τον υπόλοιπο κόσμο μαζί.
Η Κίνα έχει πλέον περισσότερους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας από τον υπόλοιπο κόσμο μαζί.
Η γερμανική αστυνομία ερευνά ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό σε σιδηροδρομικές γραμμές στο Τρόιχτλινγκεν.
Η γερμανική αστυνομία ερευνά ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό σε σιδηροδρομικές γραμμές στο Τρόιχτλινγκεν.
Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για το νέο της ξεκίνημα στο OPEN
Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για το νέο της ξεκίνημα στο OPEN
«Θάλασσες μας χώρισαν»: Ένα καθηλωτικό δράμα 8 επεισοδίων στην ΕΡΤ1 - Δείτε το τρέιλερ
«Θάλασσες μας χώρισαν»: Ένα καθηλωτικό δράμα 8 επεισοδίων στην ΕΡΤ1 - Δείτε το τρέιλερ