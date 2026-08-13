2026-08-13 19:41:22

Οι διασώστες συγκεντρώνονται κοντά στο εκτροχιασμένο τρένο. Φωτογραφία: Laura Arnold / XΕπίσημες πηγές αναφέρουν ότι όλοι οι επιβάτες έχουν κατέβει από το τρένο, χωρίς να έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί.Ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ των οδών Haywards Heath και Lewes στο Ανατολικό Σάσεξ , με αποτέλεσμα να κριθεί άμεσα η περιοχή για επείγουσα επέμβαση.Εικόνες από τα sidirodromikanea

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