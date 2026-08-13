2026-08-13 23:27:16
Φωτογραφία για Τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές με απαλλαγή από τα Θρησκευτικά σε τάξη για την παροχή του μαθήματος Ηθικής

 

Διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο

Δείτε την Υ.Α. 108070/Δ2/13-08-2026 με θέμα Διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο.

Η απόφαση προβλέπει:

Καθορίζουμε τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Ηθικής το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στους/στις μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών.

I. Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής απαιτείται να υπάρχουν στην τάξη σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές/τριες που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών.

α) Αν στην τάξη λειτουργεί ένα τμήμα, την ίδια διδακτική ώρα οι μαθητές/τριες διδάσκονται το μάθημα των Θρησκευτικών και οι μαθητές/τριες που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών, διδάσκονται το μάθημα της Ηθικής σε διακριτές αίθουσες.

β) Αν στην τάξη λειτουργούν περισσότερα τμήματα:

1) Στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/τριών που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών είναι τέτοιος που μπορεί να οδηγήσει στη συγκρότηση τμήματος/των ισοδύναμου/ων με τα υπόλοιπα τμήματα της τάξης, συγκροτείται ξεχωριστό/ά τμήμα/τα, στο/στα οποίο/α διδάσκεται μόνο το μάθημα της Ηθικής, ενώ οι υπόλοιποι/ες μαθητές/τριες κατανέμονται εκ νέου με αλφαβητική σειρά στα τμήματα χωρίς να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των τμημάτων.  

2) Στην περίπτωση που δεν μπορεί να συγκροτηθεί τμήμα κατά τα παραπάνω οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών εντάσσονται όλοι/ες στο τμήμα που έχει τους/τις περισσότερους/ες μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών και την ίδια διδακτική ώρα οι μαθητές/τριες διδάσκονται το μάθημα των Θρησκευτικών και οι μαθητές/τριες που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών, διδάσκονται το μάθημα της Ηθικής σε διακριτές αίθουσες. Μετά την ένταξη των μαθητών/τριών που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών σε τμήμα κατά το προηγούμενο εδάφιο, οι υπόλοιποι/ες μαθητές/τριες κατανέμονται με αλφαβητική σειρά σε όλα τα τμήματα.

II. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο αριθμός των δέκα (10) μαθητών/τριών ανά τάξη ή συγκεντρωθεί μετά την πέμπτη ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους, εφαρμόζεται αναλογικά η περ. 3 του άρθρου 22της υπό στοιχεία 102791/ΓΔ4/10-09-2024 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5130).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2026-2027.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
thriskeftika
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