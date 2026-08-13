





Διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής στο Γυμνάσιο και στο Γενικό ΛύκειοΔείτε την Υ.Α. 108070/Δ2/13-08-2026 με θέμα Διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο.Η απόφαση προβλέπει:

Καθορίζουμε τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Ηθικής το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στους/στις μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών.

I. Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής απαιτείται να υπάρχουν στην τάξη σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές/τριες που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών.

α) Αν στην τάξη λειτουργεί ένα τμήμα, την ίδια διδακτική ώρα οι μαθητές/τριες διδάσκονται το μάθημα των Θρησκευτικών και οι μαθητές/τριες που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών, διδάσκονται το μάθημα της Ηθικής σε διακριτές αίθουσες.

β) Αν στην τάξη λειτουργούν περισσότερα τμήματα:

1) Στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/τριών που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών είναι τέτοιος που μπορεί να οδηγήσει στη συγκρότηση τμήματος/των ισοδύναμου/ων με τα υπόλοιπα τμήματα της τάξης, συγκροτείται ξεχωριστό/ά τμήμα/τα, στο/στα οποίο/α διδάσκεται μόνο το μάθημα της Ηθικής, ενώ οι υπόλοιποι/ες μαθητές/τριες κατανέμονται εκ νέου με αλφαβητική σειρά στα τμήματα χωρίς να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των τμημάτων.

2) Στην περίπτωση που δεν μπορεί να συγκροτηθεί τμήμα κατά τα παραπάνω οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών εντάσσονται όλοι/ες στο τμήμα που έχει τους/τις περισσότερους/ες μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών και την ίδια διδακτική ώρα οι μαθητές/τριες διδάσκονται το μάθημα των Θρησκευτικών και οι μαθητές/τριες που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών, διδάσκονται το μάθημα της Ηθικής σε διακριτές αίθουσες. Μετά την ένταξη των μαθητών/τριών που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών σε τμήμα κατά το προηγούμενο εδάφιο, οι υπόλοιποι/ες μαθητές/τριες κατανέμονται με αλφαβητική σειρά σε όλα τα τμήματα.

II. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο αριθμός των δέκα (10) μαθητών/τριών ανά τάξη ή συγκεντρωθεί μετά την πέμπτη ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους, εφαρμόζεται αναλογικά η περ. 3 του άρθρου 22της υπό στοιχεία 102791/ΓΔ4/10-09-2024 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5130).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2026-2027.

thriskeftika

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως