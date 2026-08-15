2026-08-15 21:12:28
Φωτογραφία για Μπάμια και διαβήτης – πως μπορούμε να ετοιμάσουμε το θεραπευτικό νερό της
Μπάμια – Δεν είναι αυτή που νομίζουμε

Η μπάμια είναι μια θρεπτική “υπερδύναμη” που χρησιμοποιήθηκε ανά τους αιώνες για φαρμακευτικούς και μαγειρικούς σκοπούς.

Η μπάμια είναι αγγειόσπερμο,

ποώδες και

ετήσιο φυτό που ανήκει στο γένος hibiscus και στην οικογένεια των malvaceae, γνωστή στις αγγλόφωνες χώρες και ως “ladies’ fingers” και “ochro”.

Η επίσημη ονομασία του είδους είναι Abelmoschus esculentus L και ανακαλύφτηκε πριν 4000 χιλιάδες χρόνια, περίπου, στην Αιθιοπία συνέχεια του άρθρου μου: https://botanologia.gr/mpamia-kai-diavitis-pos-mporoyme-na-etoimasoyme-to-therapeytiko-nero-tis/
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