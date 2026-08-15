2026-08-15 19:13:06
Φωτογραφία για Σχόλιο στην Υ.Α. για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής

Ο καθορισμός από το Υπουργείο Παιδείας του αριθμού των μαθητών με απαλλαγή από τα Θρησκευτικά που θα πρέπει να υπάρχει σε μία τάξη για να γίνει το μάθημα της Ηθικής στους 10, αποτελεί το τελευταίο βήμα συμμόρφωσης του ΥΠΑΙΘΑ προς τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Το ΣτΕ είχε αφήσει στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου τον καθορισμό του ελάχιστου αριθμού μαθητών με απαλλαγή από τα Θρησκευτικά που θα πρέπει να υπάρχει σε μία τάξη για να γίνεται (σε αυτούς) το μάθημα της Ηθικής. Προφανώς 10 μαθητές με απαλλαγή από τα Θρησκευτικά σε μία τάξη θα υπάρξουν σε ελάχιστα μεγάλα σχολεία πόλεων, αν υπάρξουν και εκεί. Η διαχείριση του ζητήματος του μαθήματος της Ηθικής ήταν εξαρχής και παραμένει μία αναγκαστική συμμόρφωση του Υπουργείου σε δικαστικές αποφάσεις, χωρίς ωστόσο ουσιαστικό αντίκτυπο στην συντριπτική πλειονότητα  των ελληνικών σχολείων. Στα περισσότερα σχολεία, στα οποία οι απαλλασσόμενοι από τα Θρησκευτικά μαθητές είναι λιγότεροι από 10 ανά τάξη, ο τρόπος απασχόλησης όσων παίρνουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά παραμένει ίδιος όπως έχει καθοριστεί με την περ. 3 του άρθρου 22 της υπό στοιχεία 102791/ΓΔ4/10-09-2024 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5130).

Ασφαλώς οι διατυπώσεις της νέας Υ.Α. για τον ελάχιστο αριθμό μαθητών δημιουργούν ερώτημα για το πώς και από ποιους θα γίνεται η διδασκαλία Θρησκευτικών και Ηθικής «την ίδια διδακτική ώρα» «σε διακριτές αίθουσες». Προκειμένου το μάθημα της Ηθικής να διδαχθεί από Θεολόγο, που το έχει ανάθεση α΄, θα πρέπει να διατεθεί για το σκοπό αυτό επιπλέον Θεολόγος στο σχολείο όπου θα διδάσκεται η Ηθική, αφού ο πρώτος Θεολόγος του σχολείου την ίδια ώρα θα διδάσκει Θρησκευτικά. Η άλλη επιλογή είναι η διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ33, ΠΕ78, που το έχουν ως ανάθεση β΄. Σε κάθε περίπτωση θα πρόκειται πανελλαδικά για ελάχιστες ώρες διδασκαλίας σε όσα τμήματα Ηθικής συγκροτηθούν και με ενδιαφέρον αναμένουμε να δούμε πόσα θα είναι αυτά, εφόσον υπάρξουν. Ως κλάδο Θεολόγων πολύ περισσότερο θα πρέπει να μας ανησυχεί η ανάθεση του μαθήματος των Θρησκευτικών σε φιλολόγους, οι μειωμένοι μόνιμοι διορισμοί και οι (περσινές) μειωμένες προσλήψεις αναπληρωτών Θεολόγων, που σε πολλές περιπτώσεις αφήνουν μαθητές χωρίς καθόλου διδασκαλία θρησκευτικού μαθήματος.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο δικηγόρος των γονέων που πρωτοστάτησε στις αποφάσεις του ΣτΕ εναντίον του ΥΠΑΙΘΑ για τη μη συμμόρφωση στην απαίτηση παροχής μαθήματος Ηθικής, φαίνεται ότι ούτε και τώρα είναι ευχαριστημένος και αναλύοντας το περιεχόμενο της πρόσφατης Υ.Α. θέτει τρία ερωτήματα προς το ΥΠΑΙΘΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων προσφυγών στο ΣτΕ.

Στην ανάλυση του καταλήγει:

«Άρα υπάρχουν ουσιαστικά τρεις αυτοτελείς άξονες ελέγχου: (α) μη δημοσίευση κανονιστικής πράξης σε ΦΕΚ, (β) θρησκευτική ελευθερία και έμμεση αποκάλυψη πεποιθήσεων, και (γ) διακριτική μεταχείριση/σχολικός διαχωρισμός με κριτήριο συνδεόμενο με τη θρησκευτική ή φιλοσοφική συνείδηση.

Αναμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας να διορθώσει από μόνο του αυτά τα λάθη πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Διαφορετικά, υπάρχει πάντοτε το Συμβούλιο της Επικρατείας που αναμένει να ελέγξει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο». 

thriskeftika
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