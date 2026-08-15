...και βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο στα μαλλιά μας - ας δούμε πως και γιατί!...λοιπόν Με τα μαλλιά μας έχω ασχοληθεί αρκετές φορές και μέσα από τα άρθρα μου σας έχω περιγράψει και σας έχω δώσει αρκετές πληροφορίες για το πως να τα έχουμε πάντα υγιή, λαμπερά και όμορφα!Σας έχω περιγράψει πως το αμυγδαλέλαιο και το δεντρολίβανο κάνουν τα μαλλιά μας μεταξένια!Σας έχω περιγράψει πως τα λάδια βοτάνων προστατεύουν από την τριχόπτωση και διατηρούν τα μαλλιά μας όμορφα και πλούσια!Σας έχω περιγράψει πως τα αιθέρια έλαια διατηρούν τα μαλλιά μας υγιή, μεταξένια,όμορφα και λαμπερά!Σας έχω εξηγήσει γιατί το αμυγδαλέλαιο είναι ένας πολύτιμος θησαυρός για το δέρμα μας και τα μαλλιά μας!Και τώρα πάμε να δούμε πως επιδρά το ελαιόλαδο στα μαλλιά μας...Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι μια εξαιρετική φυσική λύση για πολλά προβλήματα των μαλλιών μας, καθώς είναι πλούσιο σε λιπαρά οξέα!# το ελαιόλαδο καλύπτει το στέλεχος κάθε τρίχας και την προστατεύει από τη φθορά.# το ελαιόλαδο αλληλεπιδρά με την τρίχα και δημιουργεί λιπιδικό φιλμ.Το μεγάλο πλεονέκτημα εδώ είναι η λιπαντικότητα και προστασία της επιφάνειας της τρίχας!Εδώ θα έλεγα ότι βρίσκεται και το πιο ρεαλιστικό όφελος του ελαιολάδου.Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε ελαϊκό οξύ και άλλα λιπίδια.Όταν εφαρμόζεται στην τρίχα, μειώνει την τριβή μεταξύ των ινών, λειάνει την επιφάνεια της τρίχας και την κάνει πιο μαλακή,πιο γυαλιστερή,λιγότερο "φριζαρισμένη",ευκολότερη στο χτένισμα.Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η τρίχα έχει βιολογικά "δυναμώσει"Απλώς-. έχει βελτιωθεί η μηχανική συμπεριφορά και η επιφανειακή της κατάσταση,-. έχει μαλακώσει,-. έχει αποκτήσει λάμψη,-. έχει μειωθεί η τριβή και το φριζάρισμα.Εάν λοιπόν το εξωτερικό στρώμα των μαλλιών μας έχει υποστεί ζημιά από βαφές και άλλες επιβαρυντικές καταστάσεις, το ελαιόλαδο λειτουργεί ιδιαίτερα καλά, κάνοντας τα μαλλιά μας να φαίνονται πιο κομψά, πιο λεία και πιο υγιή.Επίσης, τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά του, είναι ιδανικά για την πρόληψη της εμφάνισης γκρίζων τριχών.Και πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το ελαιόλαδο στα μαλλιά μου;Πολύ απλά, το μόνο που έχω να κάνω είναι να ρίξω ένα κουταλάκι του γλυκού στην παλάμη του χεριού μου και στη συνέχεια να το εφαρμόσω στις άκρες των μαλλιών μου, κάνοντας απαλό μασάζ στις τούφες!Δουλεύω σε μικρότερες τούφες, μία κάθε φορά, για να βεβαιωθώ ότι έχω περιποιηθεί όλες οι τούφες!Εδώ ασχολούμαι μόνο με τα μαλλιά και όχι με το τριχωτό της κεφαλής.Απλώνω το λάδι στα μαλλιά μου και σταματώ περίπου 2,5 εκατοστά πριν φτάσω στο τριχωτό της κεφαλής.Τυλίγω τα μαλλιά μου με μία βαμβακερή πετσέτα για να βοηθήσω το λάδι "να κάνει την δουλειά του"Εάν τα μαλλιά μου είναι ελαφριά ξηρά, έχουν υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία λόγω χημικών επεξεργασιών ή βαφών, αφήνω το λάδι μου για 45 λεπτά.Στη συνέχεια λούζομαι ως εξής:-. στη χούφτα μου βάζω όση ποσότητα χρειάζομαι από ένα φιλικό στα μαλλιά μου σαμπουάν.-. ρίχνω πολύ λίγο ζεστό νερό στη χούφτα μου-. απλώνω το σαμπουάν στα μαλλιά μου-. αρχίζω να λούζομαι κάνοντας μασάζ χωρίς στην αρχή να βρέξω τα μαλλιά μου.-. αυτός είναι ένας τρόπος ώστε να φύγει εύκολα το λάδι από τα μαλλιά χωρίς ταλαιπωρία!-. στην συνέχεια ξεπλένω, όπως συνήθως, πολύ καλά....και μία επισήμανση - έχει παρατηρηθεί επιδείνωση της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας του τριχωτού της κεφαλής (πιτυρίδα) μετά από εφαρμογή ελαιολάδου, για αυτό σε περιπτώσεις πιτυρίδας δεν χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο!μερικές πληροφορίες ακόμα για τα φυτικά λάδια και τα μαλλιά μας:Τα φυτικά έλαια χαρίζουν ενυδάτωση και λάμψη στα μαλλιά μας, θρέφουν το τριχωτό της κεφαλής μας,βοηθούν στη μείωση της ξηρότητας,ελέγχουν την τριχόπτωση και την πιτυρίδα,συμβάλουν στην ταχύτερη και πιο υγιή ανάπτυξη των μαλλιών μας!Κάνουμε μασάζ με λίγο λάδι σε θερμοκρασία δωματίου ή ελαφρώς ζεστό στις ρίζες και το τριχωτό της κεφαλής μας μέχρι τις άκρες!-. για εξαιρετικά ξηρά,ταλαιπωρημένα,βαμμένα και ατίθασα μαλλιά δοκιμάζουμε λάδι καρύδας,καθώς το έλαιο καρύδας αποδεδειγμένα, μειώνει την απώλεια πρωτεΐνης από τα μαλλιά μας!Το χαμηλό μοριακό του βάρος και το λαυρικό οξύ που περιέχει του επιτρέπουν να διεισδύει βαθιά στον άξονα της τρίχας, προστατεύοντας την κερατίνη από τη φθορά κατά το λούσιμο και το styling.-. για ενυδάτωση και θρέψη,προστασία από τη θερμότητα,μείωση τριχόπτωσης,καταπολέμηση φριζαρίσματος και καταπράυνση ερεθισμών επιλέγουμε λάδι argan,-. για μαλακτικό της τρίχας,ενυδάτωση και μείωση της ξηρότητας της τρίχας,βαθιά περιποίηση,μείωση του φριζαρίσματος,αύξηση της λάμψης,βελτίωση της απαλότητας και της ελαστικότητας της τρίχας,μείωση του σπασίματος σε ξηρές και εύθραυστες τρίχες,περιποίηση ταλαιπωρημένων/χημικά επεξεργασμένων μαλλιών,περιποίηση των ξηρών άκρων,λιπαντική προστασία της τρίχας από την τριβή και το χτένισμα,περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής όταν αυτό είναι ξηρό επιλέγουμε λάδι αβοκάντο, καθώς το αβοκάντο είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα,βιταμίνη Ε και άλλα λιποδιαλυτά συστατικά!-. για ξηρά και αφυδατωμένα μαλλιά,μείωση του φριζαρίσματος,προστασία της τρίχας από την τριβή,περιποίηση ξηρών και ταλαιπωρημένων άκρων,μείωση της αίσθησης τραχύτητας της τρίχας,περιποίηση του τριχωτού με μασάζ,υποστηρικτική φροντίδα ξηρού τριχωτούπιο λεπτά μαλλιά που χρειάζονται περισσότερη ζωντάνια, δοκιμάζουμε ελαιώδες εκχύλισμα δεντρολίβανου.Το έλαιο jojoba είναι ιδανικό για όλους τους τύπους μαλλιών...επίλογοςΤα μαλλιά θεωρούνται συχνά ο "καθρέφτης" της εξωτερικής μας εικόνας, αλλά και της συνολικής μας υγείας, για πολλούς ουσιαστικούς λόγους!Όπως μια όμορφη κορνίζα αναδεικνύει έναν πίνακα, έτσι και τα μαλλιά μας "κορνιζάρουν" το πρόσωπό μας!Ένα κούρεμα που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά μας μπορεί να τονίσει τα μάτια, τα ζυγωματικά ή το σχήμα του προσώπου, αλλάζοντας εντελώς την εικόνα μας.Υπάρχει λόγος που υπάρχει ο όρος “bad hair day”.Όταν νιώθουμε ότι τα μαλλιά μας δείχνουν όμορφα, αυξάνεται άμεσα η αυτοπεποίθησή μας.Η εικόνα των μαλλιών μας επηρεάζει τη διάθεσή μας και τον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στους άλλους και μην ξεχνάμε πως τα μαλλιά μας είναι δείκτης υγείας και ευεξίας!έρρωσθε!ntina/thaliahttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12715094/https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/261244?utm_source=chatgpt.com