2026-08-15 01:02:10
Φωτογραφία για ΕΔΟΕΑΠ: Όλα τα φαρμακεία οφείλουν να δέχονται συνταγές του Οργανισμού
Αφορμή για την διευκρίνιση αποτέλεσαν καταγγελίες για μη εκτέλεση συνταγών σε τουριστικούς προορισμούς.

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) διευκρινίζει ότι όλα τα φαρμακεία σε ολόκληρη την χώρα οφείλουν να εκτελούν συνταγές ασφαλισμένων στον Οργανισμό.

Με αφορμή πρόσφατες αναφορές σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αλλά και έτερες καταγγελίες προς τον ΕΔΟΕΑΠ από ασφαλισμένους σχετικά με τη μη εκτέλεση συνταγών από φαρμακοποιούς σε τουριστικούς -κυρίως- προορισμούς, ο Οργανισμός υπενθυμίζει ότι όλοι οι φαρμακοποιοί, σε οποιοδήποτε σημείο και περιοχή της χώρας, οφείλουν να εκτελούν τις συνταγές των ασφαλισμένων του, εναρμονιζόμενοι με τη σχετική σύμβαση Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου – ΕΔΟΕΑΠ.

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