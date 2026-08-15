ΑΥΞΗΣΑΝ τα μουλωτά το καρτέλ της κινητής τηλεφωνίας τα πάγια κατανάλωσης στα καρτοκινητά, αυξήσεις ακόμα κσι στα φοιτητικά πακέτα με ελάχιστη μηνιαία κατανάλωση από 14 ευρώ. Το απεριοόριστο μάλιστα καταργούνται σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι τιμές στην ελληνική αγορά καρτοκινητής τηλεφωνίας παρουσιάζουν συνεχή ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, με τους τρεις κύριους παρόχους (COSMOTE, Vodafone, Nova) να προχωρούν σε διαδοχικές αναπροσαρμογές που επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή.

Οι αυξήσεις αυτές δεν αποτυπώνονται πάντα άμεσα στην τιμή ενός πακέτου, αλλά συχνά εφαρμόζονται έμμεσα, μέσω της αύξησης του ελάχιστου ποσού ανανέωσης ή της τροποποίησης των παροχών των πακέτων.

Ακολουθεί μια αναλυτική καταγραφή των κυριότερων αλλαγών που συνθέτουν το σκηνικό των αυξήσεων στην καρτοκινητή (στοιχεία έως Αύγουστο 2026):

1. Αύξηση Ελάχιστου Ποσού Ανανέωσης Υπολοίπου

Αυτή είναι η πιο "οριζόντια" αύξηση, καθώς επηρεάζει όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από το πακέτο που χρησιμοποιούν.

Ψηφιακά Κανάλια (Apps & Web): Το ελάχιστο ποσό ανανέωσης μέσω των εφαρμογών (My Cosmote, My CU, Free2Go κλπ.) και των ιστοσελίδων των παρόχων έχει διαμορφωθεί πλέον στα 14€ (από 13€ που ήταν το προηγούμενο όριο και 12€ παλαιότερα).

Φυσικά Καταστήματα & Σημεία Λιανικής (POS, Περίπτερα): Η ανανέωση στα φυσικά σημεία είναι συνήθως ακριβότερη. Σε ορισμένους παρόχους, η ελάχιστη ανανέωση στα καταστήματα ή μέσω POS σε τρίτα σημεία (π.χ. περίπτερα, super market) έχει αυξηθεί στα 15€ ή ακόμα και στα 16€.

Τι σημαίνει αυτό: Ακόμα κι αν το πακέτο σας κοστίζει 11€ ή 12€, είστε υποχρεωμένοι να βάλετε τουλάχιστον 14€ (ή 15€-16€ στο κατάστημα) για να ανανεώσετε το υπόλοιπό σας. Τα χρήματα που περισσεύουν μένουν στην κάρτα, αλλά πρέπει να καταναλωθούν εντός 2 μηνών, αλλιώς χάνονται.

2. Έμμεσες Αυξήσεις μέσω Τροποποίησης Πακέτων (Up-selling)

Οι πάροχοι συχνά καταργούν παλαιότερα, φθηνότερα πακέτα και τα αντικαθιστούν με νέα, τα οποία προσφέρουν περισσότερες παροχές (περισσότερα GB ή λεπτά ομιλίας) αλλά σε υψηλότερη τιμή.

Το Φαινόμενο: Ένα πακέτο που κόστιζε π.χ. 10€ και πρόσφερε 5GB και 300 λεπτά, καταργείται. Στη θέση του έρχεται ένα νέο πακέτο με 13,50€ που προσφέρει 15GB και απεριόριστα λεπτά.

Η Επίπτωση: Ο χρήστης που χρειαζόταν μόνο 5GB και 300 λεπτά αναγκάζεται πλέον να πληρώνει 3,50€ περισσότερα το μήνα για παροχές που μπορεί να μην χρειάζεται.

3. Αυξήσεις στα Φοιτητικά Πακέτα

Τα φοιτητικά πακέτα, που παραδοσιακά αποτελούσαν την πιο οικονομική λύση, έχουν επίσης υποστεί σημαντικές αυξήσεις.

Τιμές: Πακέτα που κάποτε κόστιζαν 8,50€ – 10€, πλέον διαμορφώνονται στην περιοχή των 11,00€ – 14,50€.

Περιορισμοί: Παράλληλα με τις αυξήσεις, έχουν θεσπιστεί αυστηρότερα κριτήρια (π.χ. ηλικιακά όρια) για τη διατήρηση της φοιτητικής προσφοράς.

4. Κατάργηση Απεριόριστων Data & Άλλες Αλλαγές

Περιορισμός Απεριόριστων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, πακέτα που προσέφεραν πραγματικά απεριόριστα δεδομένα (Data) έχουν αντικατασταθεί από πακέτα με υψηλά μεν, αλλά συγκεκριμένα πλαφόν χρήσης ή με Πολιτικές Ορθής Χρήσης (Fair Usage Policy) που μειώνουν την ταχύτητα μετά από κάποια κατανάλωση.

Διάρκεια Υπολοίπου: Η διάρκεια ισχύος του χρηματικού υπολοίπου παραμένει στους 2 μήνες (60 ημέρες). Αν δεν γίνει νέα ανανέωση εντός αυτού του διαστήματος, το εναπομείναν ποσό χάνεται.

Σύνοψη: Η ελάχιστη μηνιαία δαπάνη για έναν χρήστη καρτοκινητής στην Ελλάδα, προκειμένου να ενεργοποιεί ένα πλήρες πακέτο (ομιλία+data), έχει πλέον ανέλθει ουσιαστικά στα 14€ – 16€.

Συμβουλές για Καταναλωτές

Χρήση Ψηφιακών Καναλιών: Ανανεώνετε πάντα το υπόλοιπό σας μέσω των Apps ή των ιστοσελίδων των παρόχων για να επωφελείστε από το χαμηλότερο ελάχιστο ποσό (14€).

Έλεγχος Προσφορών: Ελέγχετε συχνά την εφαρμογή σας για έκτακτες προσφορές (π.χ. Combo πακέτα για λίγες ημέρες, Freebies).

Σύγκριση: Μην θεωρείτε δεδομένο ότι ο πάροχός σας είναι ο φθηνότερος. Συγκρίνετε τα τρέχοντα πακέτα όλων των εταιρειών, ειδικά αν σκέφτεστε τη φορητότητα.

Αυτόματη Ανανέωση: Ορισμένοι πάροχοι προσφέρουν bonus (έξτρα GB) αν ενεργοποιήσετε την αυτόματη ανανέωση υπολοίπου μέσω κάρτας.

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