2026-08-20 10:54:54
Φωτογραφία για Διαφημιστικά έσοδα 2025: Πάνω από 80 εκατ. ευρώ ο ΑΝΤ1 – Άνοδος για Alpha, πτώση για Star
Ανοδική πορεία κατέγραψαν τα διαφημιστικά έσοδα του ΑΝΤ1 και του Alpha μέσα στο 2025, την ώρα που το Star κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο ΑΝΤ1 διατήρησε σαφές προβάδισμα μεταξύ των τριών τηλεοπτικών σταθμών, με τα έσοδά του από τη διαφήμιση να φτάνουν τα 80.217.139 ευρώ το 2025, έναντι 76.473.800 ευρώ το 2024.

Αύξηση παρουσίασε και ο Alpha, ο οποίος έκλεισε τη χρονιά με διαφημιστικά έσοδα 63.737.721 ευρώ, από 61.619.147 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Διαφορετική ήταν η εικόνα για το Star. Τα έσοδα του σταθμού από τη διαφημιστική αγορά περιορίστηκαν στα 56.902.743 ευρώ το 2025, έναντι 59.175.614 ευρώ το 2024.

Τα οικονομικά στοιχεία αποτυπώνουν έτσι διαφορετικές τάσεις για τους τρεις σταθμούς, με ΑΝΤ1 και Alpha να ενισχύουν τα διαφημιστικά τους έσοδα και το Star να καταγράφει υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πηγή: tvnea.com
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