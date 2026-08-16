





Για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε λίγο μετά τις ευρωεκλογές μίλησε ο Γιώργος Αυτιάς, περιγράφοντας για πρώτη φορά το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετώπισε και τη μάχη που χρειάστηκε να δώσει για να επανέλθει.

Ο ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι όλα ξεκίνησαν έπειτα από μια τυπική εξέταση, χωρίς ο ίδιος να έχει προηγουμένως παρουσιάσει κάποιο σύμπτωμα που να τον ανησυχήσει.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο «Secret» των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη, ο Γιώργος Αυτιάς περιέγραψε τη στιγμή που οι γιατροί τού απαγόρευσαν να ταξιδέψει αεροπορικώς για την ορκωμοσία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό. Πέρασα µετά τις ευρωεκλογές κάτι που σπάνια συµβαίνει ιατρικά», είπε αρχικά ο Γιώργος Αυτιάς. «Έπειτα από µια τυπική εξέταση, οι γιατροί µού απαγόρευσαν να πετάξω για την ορκωµοσία. Κοφτοί και ξεκάθαροι. “Αν πετάξετε, δεν θα κατέβετε ζωντανός”».

Στη συνέχεια αποκάλυψε τι ακριβώς είχε διαπιστωθεί:

«Ρώτησα γιατί και µου απάντησαν: “Έχετε 5 λίτρα υγρό, πνευµονία και περικαρδίτιδα…”. ∆εν είχα ούτε βήχα ούτε πυρετό ούτε καμία άλλη ένδειξη. Μικρόβιο ήταν, από το κλιματιστικό στη Λισσαβόνα, χωρίς να έχω κανένα σύμπτωμα…».

Η κατάσταση αποδείχθηκε αρκετά σοβαρή και ακολούθησε πολυήμερη νοσηλεία.

«Μετά 24 µέρες νοσοκοµείο… µάχη των γιατρών να µε σώσουν, δύο τρύπες στην πλάτη, απ’ όπου δύο σωληνάκια τραβούσαν υγρό και από τους δύο πνεύµονες…».

Ο ίδιος εξήγησε ότι τις πρώτες ημέρες δεν είχε ουσιαστική επαφή με όσα συνέβαιναν γύρω του, ενώ αργότερα άρχισε σταδιακά να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

«Τις πρώτες µέρες, τίποτα… Να φανταστείς ότι τηλεφωνούσε ο πρωθυπουργός, φίλοι, συνάδελφοι, γνωστοί και δεν είχα επικοινωνία µε το περιβάλλον. Επειτα από µέρες άρχισα να αντιλαµβάνοµαι τι είχε γίνει. Ενηµερώθηκα από τους εξαιρετικούς γιατρούς του “Mediterraneo”».

Ιδιαίτερη θέση στην αφήγησή του είχε και η πίστη του, την οποία, όπως τόνισε, αισθάνθηκε ως σημαντικό στήριγμα στις πιο δύσκολες στιγμές.

«Όµως, παράλληλα µε τους εκπληκτικούς γιατρούς, παρακάλεσα µε όλη τη δύναµη της ψυχής µου τις δύσκολες νύχτες των αφόρητων πόνων την Παναγία. Είχα την αίσθηση ότι ήταν κοντά µου. Η γνώση των γιατρών και η Παναγιά µε κράτησαν όρθιο!».

Μετά την ανάρρωσή του, ο Γιώργος Αυτιάς ταξίδεψε μόνος στην Τήνο, θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του.

«Ναι! Μόνος, χωρίς να το γνωρίζει κανείς… Ηταν τόσο µεγάλη η συγκίνηση όταν µπήκα στον ναό, που για αρκετά λεπτά ένα ποτάµι δάκρυα ευγνωµοσύνης στην Παναγιά µας έτρεχε από τα µάτια µου…».







Κλείνοντας, μίλησε για τη δύναμη που θεωρεί ότι μπορεί να δώσει στον άνθρωπο η πίστη στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.







«Ναι! Η ελπίδα και η πίστη αποτελούν τα πλέον δυνατά όπλα για τον άνθρωπο. Γιατρός και Θεός πάνε µαζί στις δύσκολες ώρες. Ο καθηγητής γιατρός στο νοσοκοµείο κ. Μπρούντζος µού έλεγε κάθε µέρα: “Γιώργο, ο Θεός είναι µαζί µας”. Τεράστια φράση δύναµης!».

Πηγή: tvnea.com