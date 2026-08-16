





Για τη σχέση του με την τηλεόραση, την απόφασή του να αποχωρήσει από την καθημερινή ενημέρωση αλλά και το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επιστροφής μίλησε ο Γιώργος Αυτιάς.

Ο δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στα 34 χρόνια συνεχούς παρουσίας του στη μικρή οθόνη, εξηγώντας πως εξακολουθεί να δέχεται έντονα την αγάπη του κόσμου αλλά και ερωτήσεις για το αν θα τον δούμε ξανά σε δική του εκπομπή.

Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Γιώργο, µας λείπεις…». Τριάντα τέσσερα χρόνια ήταν αυτά. Με θέλουν να βγαίνω περισσότερο στην τηλεόραση και το κάνω κάθε Παρασκευή πρωί. Μια γυναίκα 65 ετών µού είπε τις προάλλες το απίστευτο: «Ξυπνούσα από τα 30 µε σένα… και σε έχασα από την τηλεόραση στα 65! Με παρέλαβες νιόπαντρη και σε έχασα γιαγιά πλέον». Είχαν συνηθίσει µαζί µου τόσα χρόνια.

Στη συνέντευξή του στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη, ο Γιώργος Αυτιάς ρωτήθηκε και για την επιλογή του να αφήσει πίσω μια εκπομπή με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης προκειμένου να ασχοληθεί με την πολιτική.

«Σάσα, 35 χρόνια ήταν πολλά. Η τηλεόραση δεν είναι Μητρόπολη… Εχουν σειρά πολλοί άξιοι νέοι. Αλλωστε, ό,τι δεν ανανεώνεται πεθαίνει. Θέλω να σου αποκαλύψω, επίσης, ότι βαρέθηκα τους αδιάβαστους πολιτικούς. ∆εν γνώριζαν βασικά κοινωνικά θέµατα. Μάλιστα, κάποιος βουλευτής ένα πρωί µού ζήτησε να µην τον ρωτήσω για µισθό, φόρο, σύνταξη, επιδόµατα και εθνικά!».

Όταν ρωτήθηκε τι του απάντησε τότε, ο ίδιος ήταν αποκαλυπτικός:

«Αν θέλεις εκποµπή για το πέταγµα της πεταλούδας, υπάρχουν εκποµπές να µιλήσεις όσο θέλεις. Κατάλαβες τι περνούσα; Ασε που άλλο ρώταγα και άλλο έλεγαν… Ασε που τους έστελναν λάθος απαντήσεις στα κινητά οι σύµβουλοί τους…».

Ο Γιώργος Αυτιάς στάθηκε ακόμη και στη νέα γενιά δημοσιογράφων, σχολιάζοντας πως υπάρχουν πρόσωπα που δουλεύουν, διαβάζουν και εξελίσσονται, αλλά και άλλοι που επιλέγουν την εύκολη λύση.

«Αλλοι ναι και πάνε µπροστά… Αλλοι αντιγράφουν ο ένας τον άλλον και αυτό είναι πολύ κακό».

Το ερώτημα της τηλεοπτικής επιστροφής, πάντως, παραμένει ανοιχτό μόνο υπό προϋποθέσεις. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως όσο βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να αναλάβει δική του εκπομπή.

«Ως καλεσµένος, ναι, όσο είµαι ευρωβουλευτής, όχι».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως προτάσεις υπάρχουν:

«Πολλές και σηµαντικές! Οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί µου συνεχίζουν στις χώρες τους. Οµως θέλω να τηρήσω τον λόγο µου. Καλεσµένος, ναι. Εκποµπή όσο είµαι ευρωβουλευτής, όχι».

Έτσι, ο Γιώργος Αυτιάς δεν κλείνει οριστικά την πόρτα στην τηλεόραση, ξεκαθαρίζει όμως πως για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία του στην Ευρωβουλή, η παρουσία του στη μικρή οθόνη θα περιορίζεται σε εμφανίσεις ως καλεσμένος.

Πηγή: tvnea.com