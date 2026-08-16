





Για τις αρχές που ακολουθεί στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες που συνάντησε στην επαγγελματική της διαδρομή αλλά και τις φορές που χρειάστηκε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα μίλησε η Άννα Λιβαθυνού.

Η δημοσιογράφος, που αυτή την περίοδο βρίσκεται στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι μαζί», αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για την ίδια η αξιοπιστία της πληροφορίας, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η ταχύτητα έχει εξελιχθεί σε βασικό ζητούμενο της ενημέρωσης.

Μιλώντας στη Real Life και την Πολυξένη Καραμίχα, η Άννα Λιβαθυνού ρωτήθηκε αρχικά για τις στιγμές που θεωρεί καθοριστικές στην έως τώρα πορεία της.

«Δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω μία μόνο στιγμή. Υπήρξαν άνθρωποι, επιλογές και εμπειρίες που με διαμόρφωσαν. Αν έπρεπε όμως να επιλέξω, θα έλεγα πως καθοριστικές ήταν οι φορές που χρειάστηκε να ξεκινήσω από την αρχή, να προσαρμοστώ και να αποδείξω ξανά τον εαυτό μου. Δεν είναι μόνο οι επιτυχίες που μας διαμορφώνουν, αλλά κυρίως οι δυσκολίες και ο τρόπος που επιλέγουμε να τις αντιμετωπίζουμε. Εκεί, πιστεύω, κρύβεται το κλειδί της εξέλιξης και της επιτυχίας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πίεση που υπάρχει σήμερα για την ταχύτερη δυνατή μετάδοση μιας είδησης, ξεκαθαρίζοντας πως για εκείνη η διασταύρωση προηγείται της πρωτιάς.

«Είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Όλοι θέλουν να είναι πρώτοι, αλλά για εμένα μεγαλύτερη αξία δεν έχει μόνο να είσαι πρώτος αλλά να είσαι και σωστός. Ένα λάθος μπορεί να γίνει μέσα σε δευτερόλεπτα και να αναπαραχθεί παντού. Γι’ αυτό, όσο κι αν πιέζει ο χρόνος, η διασταύρωση της είδησης, της πληροφορίας παραμένει βασική αρχή. Προτιμώ να καθυστερήσω λίγο μία είδηση παρά να μεταδώσω κάτι που δεν έχω επιβεβαιώσει και μπορεί να αποδειχθεί λάθος».

Η Άννα Λιβαθυνού δείχνει έτσι να αντιμετωπίζει την ενημέρωση με μια σταθερή αρχή: η ταχύτητα μπορεί να είναι σημαντική, όμως δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από την ακρίβεια και την ευθύνη απέναντι στον τηλεθεατή.

Παράλληλα, μέσα από όσα είπε για τα επαγγελματικά της ξεκινήματα, ανέδειξε και μια ακόμη πλευρά της πορείας της, αυτή της συνεχούς προσαρμογής και της ανάγκης να αποδεικνύει κάθε φορά ξανά τις δυνατότητές της.

Πηγή: tvnea.com