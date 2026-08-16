Κεραυνός και αυτοκίνητο: Πώς μας προστατεύει ο κλωβός Faraday

Κεραυνός και αυτοκίνητο: Πώς μας προστατεύει ο κλωβός FaradayΔιαβάζω στις ειδήσεις ότι χθες μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Οίτυλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της και πηγε στο νοσοκομείο.Με αφορμή το χθεσινό περιστατικό, ας δούμε τι λέει η Φυσική.Ένα κλειστό αυτοκίνητο με μεταλλικό αμάξωμα και μεταλλική οροφή είναι ένα από τα ασφαλέστερα σημεία στα οποία μπορούμε να βρεθούμε κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, αυτο δεν αλλάζει, ας μην μας μπερδεύουν οι χθεσινές δηλώσεις.Αν το αυτοκίνητο μας χτυπηθεί από κεραυνό, το ηλεκτρικό ρεύμα περνά κυρίως από την εξωτερική μεταλλική επιφάνειά του αυτοκινητου μας. Το εσωτερικό του αυτοκινητου προστατεύεται οπως και εμεις αν ειμαστε εντος, καθώς το αυτοκίνητο λειτουργεί ουσιαστικά σαν κλωβός Faraday.Δεν μας προστατεύουν τα λάστιχα του αυτοκινήτου οπως λανθασμενα γραφουν καποιοι σημερα. Η προστασία οφείλεται κυρίως στο μεταλλικό περίβλημα του αυτοκινητου μας.Στη καταιγίδα λοιπον μένουμε μέσα στο αυτοκίνητο μας, με πόρτες και παράθυρα κλειστά- προσοχη αυτο ειναι πολυ σημαντικο-, και αποφεύγουμε να ακουμπάμε μεταλλικά μέρη που συνδέονται με το εξωτερικό του αυτοκινητου μας. Ενα κάμπριο ή ένα όχημα χωρίς συμπαγή μεταλλική οροφή οπως τα καλοκαιρινα οχηματα δεν μας προσφέρει την ίδια προστασία γιατι δεν εχουμε κλωβο Faraday.Σε σχεση με το χθεσινο περιστατικο στο Οίτυλο χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη και με ποιον τρόπο τραυματίστηκε η ατυχη γυναίκα απο τον κεραυνο (ενω κατα τις δηλωσεις ηταν μεσα στο αυτοκινητο της αρα κανονικα θα επρεπε να ηταν ασφαλης).Και ένα απλό πείραμα για τον κλωβό Faraday με αφορμη το χθεσινο συμβαν:Βάλτε ένα μικρό ραδιόφωνο κάτω από ένα ανεστραμμένο μεταλλικό σουρωτήρι για τα μακαρονια ή μεταλλικό πλέγμα και παρατηρήστε τι συμβαίνει στο ραδιοφωνικο σήμα. Αν η θωράκιση που φτιαξατε είναι αρκετά καλή για τη συγκεκριμένη συχνότητα, το σήμα του ραδιοφωνου εξασθενεί σημαντικά ή μπορεί ακομη και να χαθεί!Το πείραμα με το σουρωτηρι δεν αναπαριστά φυσικά έναν κεραυνό, ειναι αλλο φαινομενο, αλλα δειχνει τον κλωβο Faraday . Επισης μας δείχνει μια σημαντική ιδιότητα ενός αγώγιμου περιβλήματος απο το μεταλλικο διχτυ (αρα και το αυτοκινητο μας): μπορεί να προστατεύει το εσωτερικό του από εξωτερικά ηλεκτρικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία.Η γνωση των βασικών αρχων της Φυσικής πραγματι μπορεί να μας προστατεύσει, αρκεί να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το καθε φαινομενο. Ας μην μας μπερδεψει λοιπον το χθεσινο συμβαν, πραγματι το καλυτερο που εχουμε να κανουμε οταν εχει κεραυνους και ειμαστε εκτος ειναι να μπουμε στο αυτοκινητο μας με κλειστα παραθυρα και να απολαυσουμε το φυσικο φαινομενο με ασφάλεια.Πηγή εικόνας Iowa State University – Faraday Cage with Radiohttps://learning.physics.iastate.edu/faraday-cage-radio?utm_source=chatgpt.com