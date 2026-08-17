





Ανοιχτή στο ενδεχόμενο να βρεθεί κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision δηλώνει η Κατερίνα Στικούδη, ξεκαθαρίζοντας όμως πως μια τέτοια συμμετοχή δεν μπορεί να γίνει απλώς επειδή κάποιος το επιθυμεί.







Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες», μίλησε στο ένθετο «Τύπος TV» και την Κατερίνα Θεοδωροπούλου για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, τη μουσική αλλά και το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει στο μέλλον την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.







Αρχικά αποκάλυψε ότι ετοιμάζει νέο τραγούδι, το οποίο προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, ενώ μέσα στις γιορτές αναμένεται και το νέο της άλμπουμ.







«Δισκογραφικά, ετοιμάζω ένα τραγούδι το οποίο είναι ήδη έτοιμο και θα κυκλοφορήσει, λογικά, τον Σεπτέμβριο, ώστε να γίνει σωστά η προώθηση του. Παράλληλα, ετοιμάζω και το νέο μου άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τις γιορτές».

Όταν η συζήτηση έφτασε στη Eurovision, η Κατερίνα Στικούδη εξήγησε πως μια συμμετοχή απαιτεί πολύ περισσότερα από μια απλή επιθυμία.







«Δεν αρκεί να το ονειρευτείς εσύ. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που έχει να κάνει με την αφοσίωση στην επιλογή. Χρειάζεται το κατάλληλο τραγούδι, πρέπει να διεκδικήσεις τη θέση σου, να περάσεις από έναν διαγωνισμό. Δεν είναι κάτι που γίνεται τόσο απλά όσο ίσως πιστεύει ο κόσμος».







Η ίδια, πάντως, δεν κρύβει ότι την κολακεύει το γεγονός πως αρκετοί θα ήθελαν να τη δουν να ανεβαίνει στη σκηνή της Eurovision.







«Βέβαια, χαίρομαι πολύ όταν μου λένε: “Θέλουμε να σε δούμε σε αυτή τη μεγάλη σκηνή”. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τραγουδιστής που δεν θέλει να συμμετέχει στην Eurovision. Ακόμη και όσοι επιστρέφουν δεύτερη φορά, προφανώς το επιθυμούν γιατί είναι μοναδική εμπειρία. Πέρα από τον διαγωνισμό, υπάρχει όλο το ταξίδι. Η εμπειρία, η προβολή, τα social media, οι ψηφιακές πλατφόρμες, η επαφή με ανθρώπους από όλο τον κόσμο».







Για την ίδια, πάντως, το σημαντικό είναι να υπάρξουν οι σωστές συνθήκες και η κατάλληλη χρονική στιγμή.







«Είναι μια γιορτή της μουσικής. Αν, λοιπόν, μου συμβεί κάποια στιγμή, θα ήθελα να γίνει την κατάλληλη στιγμή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή. Αυτή την περίοδο η προσοχή μου είναι στραμμένη στις “Μπλε ώρες” και θέλω να είμαι όσο καλύτερη μπορώ».

Έτσι, η Κατερίνα Στικούδη δεν κλείνει την πόρτα στη Eurovision, αλλά προς το παρόν δίνει προτεραιότητα στη νέα της τηλεοπτική πρόκληση στον ΣΚΑΪ και στα μουσικά σχέδια που ετοιμάζει για τους επόμενους μήνες.

Πηγή: tvnea.com