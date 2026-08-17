





Σε ένα πραγματικό φαινόμενο του παγκόσμιου box office έχει εξελιχθεί το «Spider-Man: Brand New Day», με τη νέα κινηματογραφική περιπέτεια του Τομ Χόλαντ να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες προβολής.







Η ταινία ξεπέρασε πλέον το εντυπωσιακό όριο των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμιες εισπράξεις, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ότι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία του Spider-Man.







Μόνο στη Βόρεια Αμερική οι εισπράξεις έχουν φτάσει περίπου τα 785,8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ μαζί με τη διεθνή αγορά το συνολικό ποσό έχει ξεπεράσει τα 2,02 δισ. δολάρια.







Σύμφωνα με το Variety, το «Brand New Day» γίνεται μόλις η όγδοη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που καταφέρνει να περάσει το φράγμα των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι χρειάστηκε μόλις 21 ημέρες για να φτάσει σε αυτή την επίδοση.

Η ταχύτητα με την οποία κινείται εμπορικά το φιλμ το τοποθετεί στη δεύτερη θέση όλων των εποχών ως προς το πόσο γρήγορα μια κινηματογραφική παραγωγή ξεπέρασε τα 2 δισ., πίσω μόνο από το «Avengers: Endgame».







Η επιτυχία είχε φανεί, πάντως, από τις πρώτες ημέρες. Το «Spider-Man: Brand New Day» πραγματοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα που έχουν καταγραφεί ποτέ, ενώ μέσα σε έξι ημέρες είχε ήδη περάσει το πρώτο δισεκατομμύριο.







Παράλληλα, έχει πλέον ξεπεράσει σε παγκόσμιες εισπράξεις και το «Spider-Man: No Way Home», το οποίο το 2021 είχε σταματήσει περίπου στα 1,92 δισ. δολάρια, κατακτώντας έτσι την πρώτη θέση ανάμεσα στις κινηματογραφικές περιπέτειες του υπερήρωα.







Με την πορεία του να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι αν το «Brand New Day» θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς – αυτό έχει ήδη απαντηθεί. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο πόσο ψηλά μπορεί τελικά να φτάσει στη λίστα των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών.

Πηγή: tvnea.com