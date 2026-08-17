Η Κοινότητα Μύτικα και ο Δήμος Ξηρομέρου συνδιοργανώνουν την Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 07:30 μ.μ. στον κεντρικό δρόμο του Μύτικα τσουβαλοδρομίες - αυγοδρομίες.....

Τσουβάλια θα υπάρχουν διαθέσιμα.

Για τις αυγοδρομίες αυτοί που επιθυμούν να συμμετέχουν, να φέρουν ένα αυγό καλά βρασμένο και κουτάλι της σούπας.

Οι συμμετοχές και για τις τσουβαλοδρομίες και για τις αυγοδρομίες θα δηλωθούν εκείνη την στιγμή.

Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε...

ximeronews