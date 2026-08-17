2026-08-17 13:17:20

Όμιλος Φίλων Αστρονομίας



Το James Webb αποκαλύπτει κάτι απρόσμενο στην καρδιά του Γαλαξία!



Μόλις 0,55 έτη φωτός από τη Sagittarius A*, την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εντόπισε κάτι που θεωρούσαμε δύσκολο να επιβιώσει σε ένα τόσο ακραίο περιβάλλον: σκόνη και νερό.



Το άστρο IRS 3, ένα γηρασμένο και ιδιαίτερα εξελιγμένο άστρο, χάνει μεγάλες ποσότητες ύλης μέσω ισχυρών αστρικών ανέμων. Οι παρατηρήσεις με το όργανο MIRI του Webb αποκάλυψαν ένα τεράστιο περίβλημα σκόνης γύρω του, που εκτείνεται περίπου 10.000 φορές την απόσταση Γης–Ήλιου.



Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ανιχνεύθηκε νερό μέσα σε αυτό το περίβλημα.



Οι παρατηρήσεις έδειξαν επίσης ότι η σκόνη περιέχει πυριτικά άλατα, αποκαλύπτοντας ότι το IRS 3 είναι ένα άστρο πλούσιο σε οξυγόνο.



Η ανακάλυψη μας δείχνει ότι ακόμη και στις ακραίες συνθήκες γύρω από μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα, τα άστρα μπορούν να συνεχίζουν να εμπλουτίζουν το διάστημα με σκόνη, μόρια και άλλα υλικά, δηλαδή τα δομικά συστατικά για τις επόμενες γενιές άστρων και πλανητών.



Το κέντρο του Γαλαξία δεν είναι λοιπόν μόνο ένας τόπος καταστροφής. Είναι και ένας τόπος κοσμικής ανακύκλωσης.



https://esawebb.org/news/weic2617/

tinanantsou.blogspot.gr

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