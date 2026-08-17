2026-08-17 13:17:20
Φωτογραφία για Το James Webb αποκαλύπτει κάτι απρόσμενο στην καρδιά του Γαλαξία!
Όμιλος Φίλων Αστρονομίας

Το James Webb αποκαλύπτει κάτι απρόσμενο στην καρδιά του Γαλαξία!

Μόλις 0,55 έτη φωτός από τη Sagittarius A*, την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εντόπισε κάτι που θεωρούσαμε δύσκολο να επιβιώσει σε ένα τόσο ακραίο περιβάλλον: σκόνη και νερό.

Το άστρο IRS 3, ένα γηρασμένο και ιδιαίτερα εξελιγμένο άστρο, χάνει μεγάλες ποσότητες ύλης μέσω ισχυρών αστρικών ανέμων. Οι παρατηρήσεις με το όργανο MIRI του Webb αποκάλυψαν ένα τεράστιο περίβλημα σκόνης γύρω του, που εκτείνεται περίπου 10.000 φορές την απόσταση Γης–Ήλιου.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ανιχνεύθηκε νερό μέσα σε αυτό το περίβλημα.

Οι παρατηρήσεις έδειξαν επίσης ότι η σκόνη περιέχει πυριτικά άλατα, αποκαλύπτοντας ότι το IRS 3 είναι ένα άστρο πλούσιο σε οξυγόνο.

Η ανακάλυψη μας δείχνει ότι ακόμη και στις ακραίες συνθήκες γύρω από μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα, τα άστρα μπορούν να συνεχίζουν να εμπλουτίζουν το διάστημα με σκόνη, μόρια και άλλα υλικά, δηλαδή τα δομικά συστατικά για τις επόμενες γενιές άστρων και πλανητών.

Το κέντρο του Γαλαξία δεν είναι λοιπόν μόνο ένας τόπος καταστροφής. Είναι και ένας τόπος κοσμικής ανακύκλωσης.

https://esawebb.org/news/weic2617/
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τσουβαλοδρομίες και αυγοδρομίες την Δευτέρα 17 Αυγούστου στον κεντρικό πεζόδρομο του Μύτικα, στις 07:30 μ.μ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τσουβαλοδρομίες και αυγοδρομίες την Δευτέρα 17 Αυγούστου στον κεντρικό πεζόδρομο του Μύτικα, στις 07:30 μ.μ.
Υψηλά ποσοστά τηλεθέασης σημείωσε η πλούσια αθλητική δράση στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Υψηλά ποσοστά τηλεθέασης σημείωσε η πλούσια αθλητική δράση στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Άννα Λιβαθυνού: «Προτιμώ να καθυστερήσω μια είδηση παρά να μεταδώσω κάτι που δεν έχω επιβεβαιώσει»
Άννα Λιβαθυνού: «Προτιμώ να καθυστερήσω μια είδηση παρά να μεταδώσω κάτι που δεν έχω επιβεβαιώσει»
Ο Σπύρος Σούλης αποκαλύπτει τον πραγματικό στόχο του «Extreme Makeover: Home Edition»!
Ο Σπύρος Σούλης αποκαλύπτει τον πραγματικό στόχο του «Extreme Makeover: Home Edition»!
οταν με ρώτησαν - ντίνα θα είχες κάτι να μας πεις για την φροντίδα;...είπα...
οταν με ρώτησαν - ντίνα θα είχες κάτι να μας πεις για την φροντίδα;...είπα...
Δήμος Βερύκιος: Διαψεύδει μετακίνηση στο Mega – «Το Happy Day είναι και παραμένει στην καρδιά μου»
Δήμος Βερύκιος: Διαψεύδει μετακίνηση στο Mega – «Το Happy Day είναι και παραμένει στην καρδιά μου»
Νέα μελέτη ερευνητών αποκαλύπτει μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γήρανση και προάγει τη μακροζωία
Νέα μελέτη ερευνητών αποκαλύπτει μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γήρανση και προάγει τη μακροζωία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Spider-Man: Brand New Day»: Έγραψε ιστορία σε μόλις 21 ημέρες – Πάνω από 2 δισ. δολάρια στο box office
«Spider-Man: Brand New Day»: Έγραψε ιστορία σε μόλις 21 ημέρες – Πάνω από 2 δισ. δολάρια στο box office
Κατερίνα Στικούδη: «Αυτή την περίοδο η προσοχή μου είναι στις “Μπλε Ώρες”» – Τι λέει για τη Eurovision
Κατερίνα Στικούδη: «Αυτή την περίοδο η προσοχή μου είναι στις “Μπλε Ώρες”» – Τι λέει για τη Eurovision
ΣΚΑΪ: Πάολα και Akylas δίνουν φωνή σε δύο νέες σειρές της prime time
ΣΚΑΪ: Πάολα και Akylas δίνουν φωνή σε δύο νέες σειρές της prime time
«Καλοκαίρι Μαζί»: Λιβαθυνού και Σίσκος – Ένα φρέσκο δίδυμο που συμπληρώνει ιδανικά ο ένας τον άλλον
«Καλοκαίρι Μαζί»: Λιβαθυνού και Σίσκος – Ένα φρέσκο δίδυμο που συμπληρώνει ιδανικά ο ένας τον άλλον
ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση παροχών υγείας στους εγγεγραμμένους στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών – Θυμάτων
ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση παροχών υγείας στους εγγεγραμμένους στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών – Θυμάτων