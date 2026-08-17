Με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης συνοδεύτηκε η πλούσια αθλητική δράση στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ χθες, Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, με το τηλεοπτικό κοινό να παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προσπάθειες των Ελλήνων πρωταθλητών του κλασικού αθλητισμού, καθώς και τη συναρπαστική ποδοσφαιρική αναμέτρηση για το FA Community Shield.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η τηλεθέαση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου και του Τελικού του επί κοντώ ανδρών, στον οποίο ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Η μετάδοση σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 25,6%, ενώ στο ανδρικό κοινό έφτασε το 32,9%, ποσοστά που αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια των προσπαθειών του Καραλή απέναντι στον Σουηδό Ντουπλάντις.

Ακόμη, πολλοί ήταν και εκείνοι που συντονίστηκαν στο ERTFLIX για να παρακολουθήσουν χωρίς διακοπές τη συμμετοχή του Έλληνα Ολυμπιονίκη, με τις θεάσεις στο ERT SPORTS 1 να ξεπερνούν τις 30.000.

Νωρίτερα, το πρώτο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της νέας αγωνιστικής σεζόν στην Αγγλία, ο τελικός του FA Community Shield ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι, σημείωσε 8,2% στο σύνολο του κοινού, με τα ποσοστά στο ανδρικό κοινό να ξεπερνούν το 21%, ενώ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, όπου ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον Τελικό των 100 μ. ύπτιο, σημείωσε 6,2% στο σύνολο του κοινού και 9% στο ανδρικό κοινό.







Υπενθυμίζεται ότι η χθεσινή ημέρα ήταν μόνο η αρχή μιας τηλεοπτικής σεζόν με κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, μεγάλες αναμετρήσεις και εκπλήξεις, που θα μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Μεταξύ άλλων, η ΕΡΤ έχει εξασφαλίσει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης του Κυπέλλου Αγγλίας (FA Cup), του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού στον κόσμο, ενώ και άλλα μεγάλα αθλητικά γεγονότα θα βρίσκονται το επόμενο διάστημα στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης.

Πηγή: tvnea.com