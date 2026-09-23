2026-09-23 09:57:06
Φωτογραφία για Μελίνα Τσαμπάνη για Ντέρτι: Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτή τη σειρά - Μια σαμπάνια στο 3 από μας…



Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η σεναριογράφος Μελίνα Τσαμπάνη έκανε έναν απολογισμό της διαδρομής που χρειάστηκε να διανυθεί, μέχρι η ιστορία που είχε γράψει και κρατούσε για καιρό στο μυαλό της να πάρει τελικά μορφή στη μικρή οθόνη.

Στην ανάρτησή της αναφέρθηκε στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της και συνέβαλαν καθοριστικά ώστε η ιδέα να γίνει πραγματικότητα, μιλώντας με συγκίνηση για όλη αυτή την πορεία.

Η Μελίνα Τσαμπάνη έγραψε:

 «Χθες βράδυ το «Ντέρτι» ξεκίνησε το ταξίδι του!… Ένας κόσμος που για πολύ καιρό υπήρχε μόνο στο μυαλό μας, αποκτά επιτέλους τη δική του ζωή. Κι αυτό έχει πάντα μια ξεχωριστή συγκίνηση. Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτή τη σειρά και ευγνώμονες για όλους όσους συμμετέχουν και βάζουν τη ψυχή τους για να υλοποιηθεί.Απόψε συνεχίζουμε με το 2ο και το 3ο επεισόδιο! Καλή διασκέδαση — και μια σαμπάνια στο 3 από μας…»



Πηγή: tvnea.com
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