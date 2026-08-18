Δυο άνδρες δεμένοι σαν αδέρφια. Μια γυναίκα που θα αλλάξει τις ζωές τους για πάντα.Το δεύτερο trailer της νέας, πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», κυκλοφόρησε και αποκαλύπτει με μεγαλύτερη ένταση τον πυρήνα μιας καθηλωτικής ιστορίας. Μέσα από εντυπωσιακές εικόνες από την κρητική γη, ξεδιπλώνεται η σχέση δύο ανδρών που μεγάλωσαν σαν αδέρφια και βλέπουν τον άρρηκτο δεσμό τους να δοκιμάζεται σκληρά, όταν ερωτεύονται την ίδια γυναίκα. Ένας έρωτας που γίνεται η αφορμή να έρθουν στην επιφάνεια καλά κρυμμένα μυστικά, βαθιές συγκρούσεις και αλήθειες που περίμεναν χρόνια να αποκαλυφθούν.Στο φινάλε του trailer ακούγεται για πρώτη φορά απόσπασμα από το ομότιτλο τραγούδι των τίτλων της σειράς, «Δυο Μαύρα Πουκάμισα». Πρόκειται για μία ξεχωριστή δημιουργική σύμπραξη σε μουσική Στέφανου Κορκολή, στίχους Νίκου Μωραΐτη και ερμηνεία Μανώλη Κονταρού.Βασισμένη στο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία των Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει στο φως.Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας αψύς, εκρηκτικός αλλά βαθιά δοτικός άνδρας και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός), ένας ήρεμος, εσωστρεφής και μετρημένος άνθρωπος, συνδέονται με μια βαθιά και ειλικρινή φιλία. Η άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη) θα ανατρέψει τις ισορροπίες και θα τους φέρει αντιμέτωπους με αποφάσεις που θα αλλάξουν οριστικά τη ζωή τους.Δείτε το δεύτερο trailer και ανακαλύψτε περισσότερα για την ιστορία πίσω από τα «Δυο μαύρα πουκάμισα», τη νέα μεγάλη δραματική σειρά που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA για να καθηλώσει:Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα ΚιμούληΠρωταγωνιστούν: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος ΚαληώραςΣτον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης ΑεράκηςΜαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάννης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά ΚοκοτάΣενάριο: Εμμανουέλα ΑλεξίουΣκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας ΚιμούληςΗ νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».Πηγή: tvnea.com