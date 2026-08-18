2026-08-18 13:05:55
Φωτογραφία για MEGA: Η μεγάλη μάχη για τα τελευταία εισιτήρια της League Phase του UEFA Champions League κορυφώνεται
Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 22:00, η Σέλτικ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την επιστροφή της στη League Phase του UEFA Champions League. Η πρωταθλήτρια Σκωτίας καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΛΑΣΚ, πρωταθλήτριας Αυστρίας, σε μια αναμέτρηση που ανοίγει τον δρόμο προς τα αστέρια.

Μία εβδομάδα αργότερα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 22:00, το MEGA μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι στην «Allwyn Arena». Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την προσπάθειά τους και να εξασφαλίσουν την επιστροφή τους στο UEFA Champions League.

Από τις 21:00, το Pre-Game του MEGA βάζει τους τηλεθεατές στο κλίμα της αναμέτρησης, με τα τελευταία νέα, την αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων και όλη την επικαιρότητα πριν από τη σέντρα. Μετά τη λήξη του αγώνα, η δράση συνεχίζεται στο Post-Game, με αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλο το ρεπορτάζ από το «τρίτο ημίχρονο» και την εικόνα από τις ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκριση στη League Phase.

Όσα συμβαίνουν στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά γήπεδα, παίζουν και φέτος στο MEGA!

Πηγή: tvnea.com
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