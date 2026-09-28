2026-09-28 15:44:17
Φωτογραφία για ΑΝΤ1: Διαψεύδεται η προσθήκη γυναίκας παρουσιάστριας στο «Καλημέρα Ελλάδα»



Δεν επιβεβαιώνει ο ΑΝΤ1 τα σενάρια που θέλουν να εξετάζεται η προσθήκη γυναίκας δημοσιογράφου – παρουσιάστριας στο «Καλημέρα Ελλάδα», δίπλα στον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη.

Παρά τη διάψευση του συγκεκριμένου σεναρίου, η πορεία της εκπομπής φαίνεται πως προκαλεί προβληματισμό στο κανάλι. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης, αλλά και στη συνολική εικόνα της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.

Σύμφωνα με τον Νίκο Μποζιονέλο και τη στήλη «Μιντιάρχης», αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδιασμός για αλλαγή στη σύνθεση του παρουσιαστικού σχήματος. Ωστόσο, τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην τηλεθέαση αξιολογούνται από τον σταθμό και αναμένεται να παίξουν ρόλο στις όποιες αποφάσεις ληφθούν το επόμενο διάστημα.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» παραμένει ένα από τα βασικά ενημερωτικά προγράμματα του ΑΝΤ1, με την πορεία του να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση. Για την ώρα, πάντως, το δίδυμο Άκη Παυλόπουλου και Βασίλη Χιώτη συνεχίζει κανονικά, χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποια αλλαγή.



Πηγή: tvnea.com
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