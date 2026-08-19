2026-08-19 16:19:23

Η Eurostar έθεσε σε εμπορική λειτουργία το πρώτο της τρένο e300 εξοπλισμένο με ERTMS, ξεκινώντας μια τεχνικά πολύπλοκη αναβάθμιση που αποσκοπεί στη διατήρηση της συμβατότητας των συρμών της δεκαετίας του 1990 κατά τη μετάβαση στον στόλο Celestia από το 2031.Ένα τρένο Eurostar e300 στις Βρυξέλλες. Ενδεικτική φωτογραφία. Φωτογραφία: Illias Teirlinck / Eurostar.Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της sidirodromikanea

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