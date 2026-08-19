Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» επιστρέφει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Το μακροβιότερο talk show της ελληνικής τηλεόρασης δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ζωντανά και αποκλειστικά στο studio, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης. Όλες οι ερωτήσεις - όλες οι απαντήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

39 χρόνια "Δίκη", με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων επιστρέφει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 22.00, ζωντανά στην υβριδική τηλεόραση του ΣΚΑΪ και σε μαγνητοσκόπηση, στη 01.15 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πηγή: tvnea.com