2026-08-19 16:28:42
Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» επιστρέφει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Το μακροβιότερο talk show της ελληνικής τηλεόρασης δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.
Πηγή: tvnea.com
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ζωντανά και αποκλειστικά στο studio, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης. Όλες οι ερωτήσεις - όλες οι απαντήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
39 χρόνια "Δίκη", με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων επιστρέφει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 22.00, ζωντανά στην υβριδική τηλεόραση του ΣΚΑΪ και σε μαγνητοσκόπηση, στη 01.15 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Πηγή: tvnea.com
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