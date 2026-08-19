Ο ΣΚΑΪ φαίνεται πως δεν σκοπεύει να περιμένει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου για να ρίξει στη μάχη τα βασικά του «όπλα». Η νέα τηλεοπτική περίοδος θα βρει το κανάλι του Φαλήρου να επιστρέφει στη μυθοπλασία, επιχειρώντας μάλιστα να πάρει θέση στην prime time πριν από την πλήρη εκκίνηση του ανταγωνισμού.Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι δύο νέες σειρές που φέρουν τη σφραγίδα της ομάδας του Ανδρέα Γεωργίου, οι «Μπλε Ώρες» και το «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».Οι «Μπλε Ώρες» φαίνεται πως θα είναι η πρώτη παραγωγή που θα βγει στον αέρα. Η ύπαρξη ήδη έτοιμων επεισοδίων δίνει στον σταθμό τη δυνατότητα να ξεκινήσει την προβολή αρκετά νωρίς, με δύο ημερομηνίες να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι: Κυριακή 13 ή Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.Η σειρά προορίζεται για τη ζώνη των 21.00, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» ακόμη οριστικά η ημερομηνία της πρεμιέρας.Λίγο αργότερα αναμένεται να ακολουθήσει το «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», για το οποίο ο σχεδιασμός είναι διαφορετικός. Η νέα σειρά προορίζεται για τις 19.00, πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, σε μια ζώνη που ο ΣΚΑΪ θέλει να ενισχύσει σημαντικά τη φετινή σεζόν.Η επιλογή αυτή διαφοροποιεί τον σταθμό από τα υπόλοιπα μεγάλα κανάλια, τα οποία φαίνεται πως τοποθετούν το μεγαλύτερο μέρος των νέων τους προγραμμάτων προς τα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αρχές Οκτωβρίου.Η ενίσχυση, πάντως, δεν σταματά στη μυθοπλασία. Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να επιστρέψει και το «The Voice», ενώ στο πρώτο μισό της σεζόν φαίνεται πως μετακινείται τελικά και το «Quiz with Balls» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, παρά τις αρχικές σκέψεις που το ήθελαν να βγαίνει στον αέρα στις αρχές του 2027.Στο πρόγραμμα θα ενταχθεί επίσης ο δεύτερος κύκλος του «Τότε και Τώρα», συμπληρώνοντας το νέο βραδινό παζλ του σταθμού.Το ενδιαφέρον, λοιπόν, βρίσκεται στην απόφαση του ΣΚΑΪ να ξεκινήσει νωρίτερα. Εφόσον ο σχεδιασμός δεν αλλάξει, το κανάλι θα επιχειρήσει να «χτίσει» κοινό ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν ακόμη αρχίσει με πλήρη ένταση η μεγάλη μάχη της prime time.Πηγή: tvnea.com