





Μια απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα για το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό τοπίο βρίσκεται πλέον ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς τίθεται ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από προσφυγή της Alter Ego Media, με αφορμή πρόστιμο που είχε επιβληθεί στο MEGA. Στο επίκεντρο μπήκε η νομιμότητα της σύνθεσης του ΕΣΡ και συγκεκριμένα η πλειοψηφία με την οποία εγκρίθηκαν οι αλλαγές στα μέλη της ανεξάρτητης Αρχής.

Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ, με την απόφαση 1083/2026, έκρινε –χωρίς ακόμη να υπάρχει οριστική απόφαση– ότι η απαιτούμενη συνταγματική πλειοψηφία των 3/5 στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής δεν μπορεί να υπολείπεται ούτε κατά μία ψήφο. Λόγω της ιδιαίτερης θεσμικής σημασίας του ζητήματος, παρέπεμψε την τελική κρίση στην Ολομέλεια.

Το πρόβλημα στην περίπτωση του ΕΣΡ βρίσκεται στο γεγονός ότι η συγκρότηση της Αρχής εγκρίθηκε με 16 ψήφους, ενώ σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθέτησε το Δ’ Τμήμα απαιτούνταν 17, προκειμένου να συμπληρώνεται η πλειοψηφία των 3/5.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η συγκρότηση του ΕΣΡ έχει ήδη ακυρωθεί. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στην Ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία θα κληθεί να δώσει την οριστική απάντηση σε ένα ζήτημα που μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες για αποφάσεις της Αρχής.

Σύμφωνα με το typologies.gr, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο μετά την αποχώρηση του Γιάννη Μιχελάκη, καθώς το ΕΣΡ λειτουργεί πλέον με οκτώ αντί για εννέα μέλη και θα πρέπει να καλυφθεί η κενή θέση.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά των media, καθώς μπροστά βρίσκεται η διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών αλλά και, στη συνέχεια, των ραδιοφωνικών σταθμών.

Εάν η Ολομέλεια υιοθετήσει τελικά την κρίση του Δ’ Τμήματος για τη συγκρότηση της Αρχής, είναι πιθανό να ανοίξει ένας νέος κύκλος νομικών ζητημάτων γύρω από αποφάσεις που λαμβάνονται από το ΕΣΡ με τη σημερινή του σύνθεση.

Όλα, επομένως, περνούν πλέον στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την τελική της απόφαση να αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για το ίδιο το ΕΣΡ, αλλά και για τα επόμενα βήματα στον χάρτη των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών.

Πηγή: tvnea.com