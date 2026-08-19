





Με νέα σύνθεση επιστρέφει η «Πρώτη Εικόνα» στον ΣΚΑΪ, καθώς ο σταθμός προχωρά σε αλλαγές στην πολύ πρωινή ενημερωτική του ζώνη ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.







Μετά την αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου, ο οποίος μετακινήθηκε στον ΑΝΤ1 και στο ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα», το κανάλι του Φαλήρου επέλεξε να καλύψει το κενό με πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στο δυναμικό του.







Έτσι, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, την παρουσίαση της «Πρώτης Εικόνας» αναλαμβάνουν η Μάρω Καρούση και ο Νικόλας Μηνάς, συνθέτοντας το νέο δίδυμο της εκπομπής.







Σύμφωνα με το topontiki.gr, πρόκειται ουσιαστικά για εσωτερική αναδιάταξη δυνάμεων, με τον ΣΚΑΪ να επιλέγει δύο δημοσιογράφους του σταθμού για την πρώτη ενημερωτική «καλημέρα» της ημέρας.







Η «Πρώτη Εικόνα» θα ανοίγει καθημερινά το ενημερωτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ στις 05.00, δίνοντας στη συνέχεια τη σκυτάλη στις 06.00 στο νέο «Σήμερα» με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιτταρά.







Με αυτόν τον τρόπο κλείνει ακόμη μία εκκρεμότητα στον ενημερωτικό σχεδιασμό του σταθμού, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του βασικού προγράμματος.

Πηγή: tvnea.com