Δυνατή ιστορία.Εξαιρετική ομάδα ηθοποιών και συντελεστών.Μουσική που «ντύνει» ιδανικά τα συναισθήματα.Μαγευτικές εικόνες που ταξιδεύουν Η νέα δραματική σειρά του Alpha έρχεται δυναμικά τη νέα σεζόν και έχει περισσότερους από έναν λόγους για να γίνει η νέα αγαπημένη σου συνήθεια.1. Μια ιστορία που τα έχει όλαΈρωτας, απώλεια, ελπίδα, προδοσία, αγώνας, μυστικά, λάθη, αγάπη, συγκρούσεις.Μια ιστορία που αρχίζει με έναν μεγάλο έρωτα και μια μεγάλη απώλεια και εξελίσσεται σε μάθημα ζωής. Αγώνα για επιβίωση παρά τις δυσκολίες και την ελπίδα να μένει πάντα ζωντανή.2. Δεν πρόκειται για μια ιστορία πόνου, αλλά μια ιστορία δύναμηςΗ ζωή της Μαρίνας συνταράσσεται από το χαμό του άντρα της. Όμως, η ιστορία δεν αφορά όσα έχασε η Μαρίνα, αλλά όσα θα βρει μέσα της. Τη δύναμη να συνεχίσει και να σταθεί όρθια, όταν η ζωή δεν της αφήνει άλλη επιλογή. Κάθε εμπόδιο θα γίνεται ένα ακόμη βήμα προς την ανεξαρτησία της.3. Καταξιωμένοι ηθοποιοί και μια εξαιρετική ομάδα συντελεστώνΜια δυνατή ιστορία χρειάζεται τους κατάλληλους ανθρώπους για να ζωντανέψει. Η σειρά επενδύει σε εξαιρετικούς ηθοποιούς και μια έμπειρη δημιουργική ομάδα πίσω από τις κάμερες. Άνθρωποι με γνώση, ταλέντο και πάθος που δημιουργούν έναν κόσμο με αληθινούς χαρακτήρες, έντονα συναισθήματα και σχέσεις που θα καθηλώσουν.4. Μουσική που σε ταξιδεύειΤις δυνατές ιστορίες δεν αρκεί μόνο να τις βλέπεις, πρέπει και να τις αισθάνεσαι. Και σε αυτό, η μουσική παίζει το δικό της ξεχωριστό ρόλο. Αναδεικνύει τα έντονα συναισθήματα, τις σιωπές, τα λόγια. Και πολλές φορές δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αρκούν λίγες νότες.5. Κινηματογραφική αισθητική και υψηλές προδιαγραφές παραγωγήςΑπό τις πρώτες εικόνες που βλέπουμε στα trailer, γίνεται φανερό ότι πρόκειται για μια σειρά υψηλών προδιαγραφών και κινηματογραφικής αισθητικής. Η σκηνοθετική ματιά, η φωτογραφία, τα κάδρα, οι φυσικοί χώροι, η μαγευτική Φολέγανδρος, δίνουν στη σειρά μια ξεχωριστή κινηματογραφική ταυτότητα.+1. Θα σε κάνει να αναρωτηθείς τι θα έκανες εσύ στη θέση της ΜαρίναςΕσύ τι θα έκανες αν τα έχανες όλα σε μια στιγμή και έπρεπε να ξεκινήσεις από το μηδέν; Έως πού θα έφτανες προκειμένου να προστατεύσεις όσους αγαπάς;Η νέα μεγάλη δραματική σειρά υπόσχεται έντονες στιγμές συγκίνησης με την βαθιά ανθρώπινη ιστορία της… γιατί η ζωή γράφει τις πιο δυνατές ιστορίες.«Μια Γυναίκα», έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Alpha.Πηγή: tvnea.com