2026-08-20 09:21:56
Φωτογραφία για H νέα ευρωπαϊκή πρόκληση του ΠΑΟΚ ξεκινά από την Τούμπα και «παίζει» στο OPEN



Ο Δικέφαλος αφήνει πίσω του τον πικρό αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και στρέφει πλέον το βλέμμα του στα Play Offs του Conference League, με στόχο να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία στην τρέχουσα σεζόν.

Απέναντί του η Μπραν. Μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Νορβηγίας, η οποία θα αποτελέσει το τελευταίο εμπόδιο του Δικεφάλου πριν από τη League Phase. Με τα πρωταθλήματα στη Σκανδιναβία να έχουν πάρει μπρος για τα καλά, οι «κόκκινοι» θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη, για να συναντήσουν μια κατάμεστη Τούμπα, την οποία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί η ομάδα του Αλέσιο Λίσι, ώστε να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και να θέσει βάσεις πρόκρισης για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας εν μέσω αρκετών απουσιών.

Οι ευρωπαϊκές μάχες κορυφώνονται. Σε αυτό το επίπεδο, κάθε λεπτομέρεια μετρά και μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα.

Συντονιστείτε την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026 στις 20:45 στο OPEN, για να μη χάσετε δευτερόλεπτο από τον πρώτο εκ των δύο «τελικών», για τα Play Offs του Conference League, σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου.



ΠΑΟΚ – Μπραν, την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, στις 20:45, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του OPEN







Πηγή: tvnea.com
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