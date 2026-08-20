2026-08-20 09:21:56
Φωτογραφία για Άννα Λιβαθυνού: «Το “Καλοκαίρι μαζί” μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω σε αυτό που λατρεύω»



Για τη φετινή της τηλεοπτική παρουσία στον ΑΝΤ1 και την εμπειρία της στο «Καλοκαίρι μαζί» μίλησε η Άννα Λιβαθυνού, εξηγώντας τι ήταν εκείνο που την έκανε να πει «ναι» στη συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά και πώς βιώνει την καθημερινότητα μιας ζωντανής ενημερωτικής εκπομπής.



Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, σε συνέντευξή της στη Real Life και την Πολυξένη Καραμίχα, αναφέρθηκε στους απαιτητικούς ρυθμούς της πρωινής ζώνης, υπογραμμίζοντας πως αυτό που την κερδίζει περισσότερο είναι το ζωντανό και απρόβλεπτο στοιχείο της ενημέρωσης.



«Είναι μια καθημερινότητα με πρωινό ξύπνημα – ευτυχώς όχι στις 3 αλλά στις 6 – αρκετή προετοιμασία και γρήγορους ρυθμούς. Η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Αυτό είναι άλλωστε που μου αρέσει πολύ σε αυτή τη δουλειά. Το ζωντανό, το απρόβλεπτο, η αμεσότητα. Προσπαθώ να είμαι πάντα καλά προετοιμασμένη και διαβασμένη αλλά, όταν βγούμε στον αέρα, θέλω να είμαι απλώς ο εαυτός μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όπως σημειώνει το zappit.gr, η Άννα Λιβαθυνού στάθηκε ιδιαίτερα και στην ευκαιρία που της έδωσε το «Καλοκαίρι μαζί» να επιστρέψει σε ένα είδος τηλεόρασης που αγαπά.



«Το “Καλοκαίρι μαζί” μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω σε αυτό που να λατρεύω να κάνω, μια καθημερινή εκπομπή με ειδήσεις, συνεντεύξεις, επικαιρότητα αλλά και πιο ανάλαφρες στιγμές. Ήθελα να είμαι εκεί, να δουλέψω, να δοκιμαστώ και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Με δυο εξαιρετικούς συναδέλφους, τον Νίκο Ρογκάκο και τον Στέφανο Σίσκο, αλλά και με μια δυνατή ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό».



Η ίδια αναφέρθηκε και στις διαφορές που έχει μια καλοκαιρινή ενημερωτική εκπομπή σε σχέση με την υπόλοιπη σεζόν, εξηγώντας πως η επικαιρότητα παραμένει η ίδια, όμως αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται στον τηλεθεατή.



«Η επικαιρότητα δεν αλλάζει επειδή είναι καλοκαίρι. Αλλάζει, θα έλεγα, λίγο ο τρόπος με τον οποίο τη μεταφέρεις. Ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί, αλλά ταυτόχρονα έχει ανάγκη από περισσότερες ανάσες, χρηστικές πληροφορίες, θέματα που αφορούν τις διακοπές, την καθημερινότητα, την οικογένεια.



Θέλουμε λοιπόν να ενημερώνουμε τον κόσμο, αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός της εκπομπής, χωρίς όμως να χάνουμε τη ζεστασιά και τη συντροφικότητα που ταιριάζουν στα καλοκαιρινά πρωινά».



Πηγή: tvnea.com
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