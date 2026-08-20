2026-08-20 10:54:54
Φωτογραφία για Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Ο Ηρακλής και ο Ευριπίδης κάνουν προσπάθεια να φτιάξουν τις σχέσεις τους στο β’ κύκλο!
Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει το Φθινόπωρο με νέα επεισόδια και οι αλλαγές που θα δούμε στα “τρία μπαμπαδάκια” θα είναι πολλές και θα φέρουν τα πάνω-κάτω.

Ο Ηρακλής, έχοντας στο πλευρό του τον Στέλιο, προσπαθεί να ξανακερδίσει την Τζένη. Παράλληλα αυτός κι ο Ευριπίδης κάνουν προσπάθειες να φτιάξουν τις σχέσεις τους, με πολλή πίεση απ’ τους ανθρώπους που τους αγαπάνε και θέλουν την οικογένεια ενωμένη, αλλά μεγάλες ανατροπές θα τους φέρουν και πάλι σε σύγκρουση. Και θα καταφέρει ο Ηρακλής να κερδίσει την ολική επιμέλεια του Στέλιου;

O Ηρακλής έρχεται στη β’ σεζόν του “Μπαμπά, σ’ αγαπώ» αφήνοντας πίσω του κάθε μορφής τοξικότητα κι έτοιμος να κυνηγήσει την αγάπη της ζωής του:

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Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ' αγαπώ» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha, με νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και συγκίνησης.

Πηγή: tvnea.com
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