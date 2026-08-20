Σε ρυθμούς επιστροφής έχουν μπει ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά, καθώς η πρεμιέρα του «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ πλησιάζει.Το τηλεοπτικό δίδυμο επέστρεψε ήδη στο πλατό της εκπομπής και ξεκίνησε τις απαραίτητες πρόβες και προετοιμασίες ενόψει της νέας σεζόν, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την αντίστροφη μέτρηση για την επανεμφάνισή του στη μικρή οθόνη.Σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά εμφανίζονται στο στούντιο να κάνουν το δικό τους «ζέσταμα», δίνοντας μια πρώτη εικόνα από το κλίμα της επιστροφής.«Η νέα σεζόν πλησιάζει… Ώρα για ζέσταμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανάρτηση της ΕΡΤ.Οι προετοιμασίες έχουν ήδη μπει στην τελική ευθεία, με το «Πρωίαν σε είδον» να ετοιμάζεται να ανοίξει έναν ακόμη κύκλο στη δημόσια τηλεόραση, διατηρώντας στο τιμόνι του τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.View this post on Instagram

A post shared by ΕΡΤ (@ertofficial)

Πηγή: tvnea.com