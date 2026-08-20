2026-08-20 11:13:52
Φωτογραφία για Τέσσερις εργάτες χτυπήθηκαν και σκοτώθηκαν από τρένο στην Ιαπωνία.
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιαπωνία την Πέμπτη αφού χτυπήθηκαν από τρένο, ανακοίνωσαν οι αρχές, σε μια χώρα που φημίζεται για το συνήθως εξαιρετικό ιστορικό σιδηροδρομικής ασφάλειας.Το περιστατικό στο οποίο ενεπλάκησαν τέσσερις εργάτες έλαβε χώρα στον σταθμό Shin-Kanuma βόρεια του Τόκιο, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.«Οι τέσσερις επιβεβαιώθηκαν νεκροί», δήλωσε στο Γαλλικό sidirodromikanea
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