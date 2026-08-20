2026-08-20 11:13:52
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιαπωνία την Πέμπτη αφού χτυπήθηκαν από τρένο, ανακοίνωσαν οι αρχές, σε μια χώρα που φημίζεται για το συνήθως εξαιρετικό ιστορικό σιδηροδρομικής ασφάλειας.Το περιστατικό στο οποίο ενεπλάκησαν τέσσερις εργάτες έλαβε χώρα στον σταθμό Shin-Kanuma βόρεια του Τόκιο, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.«Οι τέσσερις επιβεβαιώθηκαν νεκροί», δήλωσε στο Γαλλικό sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΣε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το έργο αναβάθμισης των συρμών ETR 470;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑνακοίνωση Αγρυπνίας στην Αγία Ελεούσα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ