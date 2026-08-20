2026-08-20 16:26:10

Οι παράνομες διαβάσεις αυξήθηκαν σε 696 πέρυσι, λέει ο υπουργός, με την αφαίρεση ισόπεδων διαβάσεων και την πρόβλεψη περισσότερων μέτρων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς.Οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ατυχήματα που συνδέονται με παράνομες σιδηροδρομικές διαβάσεις στο Λουξεμβούργο την τελευταία δεκαετία, δήλωσε η υπουργός Κινητικότητας Γιούρικο Μπάκες σε γραπτή απάντηση προς το sidirodromikanea

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