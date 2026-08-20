





Η αγαπημένη σειρά «Κάνε ότι Κοιμάσαι» επιστρέφει

στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει ξανά από την αρχή τον πρώτο κύκλο της επιτυχημένης ψυχολογικής σειράς μυστηρίου.

Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, η σειρά θα προβάλλεται καθημερινά στις 21:00, με διπλό επεισόδιο, επαναφέροντας στη βραδινή ζώνη μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραγωγές μυστηρίου της δημόσιας τηλεόρασης.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Νικόλας, τον οποίο υποδύεται ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ένας χαρισματικός καθηγητής λυκείου που βλέπει μέσα σε ελάχιστο χρόνο ολόκληρη τη ζωή του να ανατρέπεται.

Μια ένοπλη ληστεία στο σπίτι του οδηγεί στη δολοφονία της συζύγου του, Ευαγγελίας, ενώ η κόρη του, Νάσια, μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική. Παράλληλα, ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με μυστικά, ενοχές και γεγονότα που σταδιακά αποκαλύπτουν ότι τίποτα γύρω του δεν είναι τόσο απλό όσο αρχικά φαίνεται.

Στην προσπάθειά του να βρει την αλήθεια, ο Νικόλας μπλέκεται σε έναν επικίνδυνο κόσμο, όπου συναντώνται τοκογλύφοι, άνθρωποι της νύχτας, μια οργανωμένη συμμορία, αλλά και πρόσωπα από το σχολικό περιβάλλον που κρύβουν τις δικές τους σκοτεινές ιστορίες.

Στο πλευρό του βρίσκονται η αστυνομικός Άννα, με τη Νικολέτα Κοτσαηλίδου, και ο προϊστάμενός της Κωνσταντίνος, τον οποίο υποδύεται ο Δημήτρης Καπετανάκος, ενώ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας έχει και ο Ηλίας Βανδώρος, με τον Τάσο Γιαννόπουλο.

Στη σειρά συμμετέχουν ακόμη οι Έμιλυ Κολιανδρή, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Μαρίνα Ασλάνογλου, Βασίλης Ευταξόπουλος, Γιάννης Σίντος, Γεωργία Μεσαρίτη, Αναστασία Στυλιανίδη και πολλοί ακόμη ηθοποιοί.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιάννης Σκαραγκάς, ενώ τη σκηνοθεσία οι Αλέξανδρος Πανταζούδης και Αλέκος Κυράνης.

Η επανάληψη του πρώτου κύκλου ξεκινά στις 26 Αυγούστου στις 21:00 και ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου, με την ΕΡΤ1 να προβάλλει συνολικά τα πρώτα 16 επεισόδια της σειράς σε διπλή καθημερινή μετάδοση.

Πηγή: tvnea.com