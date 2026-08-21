2026-08-21 12:08:00
Φωτογραφία για MEGA: Δύο δυνατές βιογραφικές σειρές στο τραπέζι
Δύο ιδιαίτερα ενδιαφέροντα projects φαίνεται να απασχολούν το MEGA, με το κανάλι να εξετάζει ισχυρές βιογραφικές ιστορίες που συνδέονται με δύο εμβληματικά πρόσωπα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Η πρώτη αφορά τη Σωτηρία Μπέλλου, με τη βιογραφική σειρά «Bellou», η οποία θα επιχειρήσει να φωτίσει τη ζωή και τη διαδρομή μιας από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού.

Στο τραπέζι βρίσκεται όμως και μία δεύτερη παραγωγή, αυτή τη φορά αφιερωμένη στον Γιώργο Ζαμπέτα. Πρόκειται για βιογραφική σειρά 16 επεισοδίων με τίτλο «Πού’σαι Ζαμπέτα», που θα ακολουθεί τη ζωή και την πορεία του σπουδαίου λαϊκού δημιουργού και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, και τα δύο projects φαίνεται να έχουν προοπτική για το MEGA, ωστόσο ειδικά για τη σειρά του Γιώργου Ζαμπέτα δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από τον σταθμό.

Αν τελικά προχωρήσουν, πρόκειται για δύο παραγωγές με έντονο ελληνικό στοιχείο, ισχυρό μουσικό αποτύπωμα και πρόσωπα που έχουν αφήσει τη δική τους εποχή στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού.

Πηγή: tvnea.com
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