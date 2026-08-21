2026-08-21 12:08:00
Φωτογραφία για Το «Live News» κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Όταν η επικαιρότητα τρέχει, το «Live News» δεν ακολουθεί απλώς τα γεγονότα, βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά. Ο Νίκος Ευαγγελάτος φέρνει τους τηλεθεατές στο επίκεντρο κάθε μεγάλης είδησης, μετατρέποντας την ενημέρωση σε μια ζωντανή εμπειρία. Με τη διακριτή του ταυτότητα που ξεχωρίζει στην ελληνική τηλεόραση, το «Live News» επιστρέφει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 15:40, στο MEGA, έτοιμο να αναδείξει την αλήθεια πίσω από τους τίτλους.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ειδησεογραφικό τοπίο, το «Live News» έχει κατακτήσει κάτι σπάνιο: τη διαχρονική εμπιστοσύνη των τηλεθεατών. Δεν είναι απλώς μια εκπομπή που καταγράφει τις εξελίξεις, είναι το σημείο αναφοράς που διαμορφώνει τη συζήτηση της επόμενης ημέρας. Όταν ένα μεγάλο κοινωνικό, πολιτικό ή διεθνές ζήτημα βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτεί βαθιά, ουσιαστική ανάλυση, το κοινό γνωρίζει καλά πού θα στραφεί. Με τη χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας, την ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στα γραφικά, καθώς και των πρωτοποριακών τρισδιάστατων (3D) και επαυξημένων μέσων παρουσίασης που αποτελούν πλέον το σήμα κατατεθέν της, η εκπομπή μεταφέρει τον τηλεθεατή στην «καρδιά» των γεγονότων, κάνοντας την είδηση βίωμα.


Η σφραγίδα της επιτυχίας ανήκει στον Νίκο Ευαγγελάτο. Με τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του στην πρώτη γραμμή της ελληνικής δημοσιογραφίας, την αναλυτική του ματιά και την ξεχωριστή ικανότητα να εξηγεί τα πιο σύνθετα γεγονότα, ο Νίκος Ευαγγελάτος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
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