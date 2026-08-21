2026-08-21 12:08:00
Φωτογραφία για Eurovision: Η EBU ετοιμάζει αλλαγές-τομή στην ψηφοφορία – Στο τραπέζι το τέλος των SMS και των τηλεφωνικών κλήσεων
Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζει το κοινό εξετάζει η EBU για τη Eurovision, με το σημερινό μοντέλο της τηλεψηφοφορίας να ενδέχεται να αλλάξει αισθητά από τον διαγωνισμό του 2027.

Στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού βρίσκεται η ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και η αντιμετώπιση φαινομένων οργανωμένης ψηφοφορίας, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις γύρω από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπει ότι ο τηλεθεατής δεν θα μπορεί να διοχετεύει όλες τις ψήφους του σε μία μόνο συμμετοχή, αλλά θα καλείται να επιλέγει περισσότερες από μία χώρες, για παράδειγμα τις τρεις αγαπημένες του.

Μια τέτοια αλλαγή, όμως, δημιουργεί πρακτικές δυσκολίες στο σημερινό σύστημα των SMS και των τηλεφωνικών κλήσεων. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται παράλληλα η δυνατότητα η δημόσια ψηφοφορία να μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο.


Μέσω μιας online πλατφόρμας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πολύ πιο εύκολα κανόνες που θα καθορίζουν τόσο τον συνολικό αριθμό των ψήφων όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα πρέπει να μοιράζονται ανάμεσα σε διαφορετικές συμμετοχές.

Η EBU έχει ήδη αυξήσει τα τελευταία χρόνια τη χρήση της διαδικτυακής ψηφοφορίας, ενώ πλέον καλείται να εξετάσει και κατά πόσο ένα ενιαίο online σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικοί εθνικοί κανονισμοί γύρω από τις τηλεοπτικές ψηφοφορίες.

Πίσω από τη συζήτηση για τις αλλαγές βρίσκεται και ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τον διαγωνισμό τα τελευταία χρόνια: η οργανωμένη μαζική ψήφος υπέρ συγκεκριμένων χωρών.

Η EBU φέρεται να αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ψήφος του κοινού μπορεί να επηρεάζεται περισσότερο από πολιτικές ή γεωπολιτικές εξελίξεις και λιγότερο από την ίδια τη μουσική εμφάνιση. Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο στη Eurovision, ωστόσο η έκτασή του έχει οδηγήσει σε αυξημένες πιέσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου.

Ήδη από τη διοργάνωση του 2026 είχαν γίνει οι πρώτες παρεμβάσεις, καθώς ο μέγιστος αριθμός ψήφων ανά μέθοδο πληρωμής μειώθηκε από 20 σε 10, ενώ επέστρεψαν και οι κριτικές επιτροπές στους ημιτελικούς.

Πλέον, η επόμενη αλλαγή μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Εφόσον ξεπεραστούν τα τεχνικά και νομικά εμπόδια, η Eurovision 2027 θα μπορούσε να είναι η πρώτη διοργάνωση στην οποία το κοινό θα ψηφίσει με ένα αισθητά διαφορετικό σύστημα, αλλάζοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές διαδικασίες του διαγωνισμού.

Πηγή: tvnea.com
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