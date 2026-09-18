greece-salonikia

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, προσωπική παρέμβαση της Κριστίν Λαγκάρντ ανέτρεψε την πορεία προς την ευρωπαϊκή άδειαΗ Binance ετοίμαζε ανακοίνωση, γραφεία στην Αθήνα και φωτογράφιση του CEO της με τον πρωθυπουργό..Μέχρι τα τέλη Μαΐου, η Binance πίστευε ότι βρισκόταν ένα βήμα πριν αποκτήσει το «διαβατήριο» που θα της άνοιγε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά μέσω Ελλάδας.Η αίτηση για πανευρωπαϊκή άδεια είχε υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στελέχη της εταιρείας θεωρούσαν ότι ο φάκελος είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί, ανακοίνωση με τίτλο «Major Milestone» ήταν έτοιμη και ο CEO της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, σχεδίαζε ταξίδι στην Αθήνα, ενώ προσδοκούσε να έχει ακόμη και συνάντηση/ φωτογράφιση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λίγες ημέρες αργότερα, όλα ανετράπησαν.Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ήταν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, εκείνη που παρενέβη ώστε να μπλοκαριστεί η αδειοδότηση της μεγαλύτερης πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.Η WSJ στηρίζει το ρεπορτάζ της σε πρόσωπα με γνώση των επαφών αλλά και σε έγγραφα που εξέτασε.Η Ελλάδα ως πύλη για ολόκληρη την ΕΕΗ Binance είχε επιλέξει την Ελλάδα επειδή, βάσει του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου MiCA, μια άδεια από εθνική εποπτική αρχή χώρας-μέλους θα της επέτρεπε να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.Η εταιρεία είχε συστήσει την Binary Greece, με ιδιοκτησιακή σύνδεση με εταιρεία του Άμπου Ντάμπι, και προωθούσε προς την ελληνική πλευρά ένα επενδυτικό αφήγημα που περιλάμβανε περίπου 100 καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και δυνητικά φορολογικά έσοδα ύψους 200 εκατ. ευρώ.Στελέχη της Binance είχαν συχνές επαφές με την ελληνική εποπτική αρχή, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρχαν και επαφές με το οικονομικό επιτελείο.Η αίτηση υπεβλήθη λίγο πριν από το τέλος του 2025. Στις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα πάντα με τη WSJ, Έλληνες αξιωματούχοι ενημέρωσαν επιτροπή ψηφιακής χρηματοδότησης της ESMA ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σκόπευε να εγκρίνει την άδεια. Τότε ήρθε η ανατροπή.Η παρέμβαση που άλλαξε τα πάνταΚατά το ρεπορτάζ της WSJ, υψηλόβαθμο στέλεχος της ελληνικής εποπτικής αρχής μετέφερε στη Binance ότι η Κριστίν Λαγκάρντ είχε ζητήσει από τον Έλληνα πρωθυπουργό να μην προχωρήσει η έγκριση.Η ίδια η ΕΚΤ δεν έχει θεσμικό ρόλο στην αδειοδότηση ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων. Με βάση το MiCA, την αρμοδιότητα έχουν οι εθνικές εποπτικές αρχές.Ωστόσο, η Λαγκάρντ φέρεται να θεωρούσε ότι μια εταιρεία με το ιστορικό της Binance δεν θα έπρεπε να αποκτήσει τόσο εύκολα πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.Υπενθυμίζεται ότι η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, είχε δηλώσει ένοχη στις ΗΠΑ το 2023 για παραβιάσεις των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος και είχε καταβάλει πρόστιμο-ρεκόρ 4,3 δισ. δολαρίων. Ο ιδρυτής της, Τσανγκπένγκ Ζάο, είχε επίσης δηλώσει ένοχος και εκτίσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών.Στο βάθος και το ψηφιακό ευρώΤο δημοσίευμα προσθέτει και μια δεύτερη διάσταση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Λαγκάρντ ανησυχούσε ότι η τεράστια κλίμακα της Binance θα ενίσχυε περαιτέρω την κυριαρχία των stablecoins που συνδέονται με το δολάριο, σε βάρος ευρωπαϊκών εναλλακτικών λύσεων και του σχεδίου της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ.Περισσότερο από το 99% της παγκόσμιας αγοράς stablecoins εξακολουθεί να βασίζεται σε νομίσματα συνδεδεμένα με το δολάριο, ενώ μεγάλο μέρος των συναλλαγών στην Binance πραγματοποιείται μέσω αυτών.Κατά τη WSJ, η πρόεδρος της ΕΚΤ φέρεται επίσης να προτιμούσε η απόφαση για τόσο μεγάλες πλατφόρμες να μεταφερθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ESMA, αντί να εξαρτάται από επιμέρους εθνικές αρχές.Η ESMA είχε και η ίδια, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ της εφημερίδας, εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις προς τις εθνικές εποπτικές αρχές για το ιστορικό συμμόρφωσης της Binance.Από το «μεγάλο ορόσημο» στην αποχώρησηΜέσα σε περίπου μία εβδομάδα η εικόνα είχε αντιστραφεί πλήρως. Η Binance ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε πλέον η απαιτούμενη «σύγκλιση» για να προχωρήσει η διαδικασία και στα μέσα Ιουνίου απέσυρε την αίτησή της πριν η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φθάσει σε επίσημη απόρριψη.Η εταιρεία έχασε έτσι την προθεσμία του Ιουλίου που είχε θέσει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και αναγκάστηκε να περιορίσει την προώθηση υπηρεσιών προς τους περίπου 450 εκατομμύρια κατοίκους της ΕΕ.H απάντηση των ελληνικών αρχών στην WSJΗ ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τη WSJ, δηλώνει ότι αξιολόγησε την αίτηση ανεξάρτητα και αποκλειστικά βάσει του ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου. Από την ελληνική κυβέρνηση τονίζεται επίσης ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στη διαδικασία της ανεξάρτητης αρχής.Η Binance, από την πλευρά της, έχει αφήσει σαφείς αιχμές για «ιδιωτικές παρεμβάσεις μέσω ανεπίσημων διαύλων» και επιμένει ότι θα επιδιώξει αδειοδότηση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.